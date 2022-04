Αθλητικά

Τένις - Ναδάλ: νέο ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη

Για ακόμη ένα κατόρθωμα μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ο σπουδαίος τενίστας.

Τα ρεκόρ του Ράφαελ Ναδάλ είναι εντυπωσιακά, εξίσου και οι επιδόσεις του στα κορτ.

Ο Ισπανός τενίστας, ο μοναδικός στα χρονικά του αθλήματος με 21 κατακτήσεις τίτλων Grand Slam, στις 25 Απριλίου συμπλήρωσε 17 συναπτά έτη μετά την πρώτη του είσοδο στο τοπ 10 της παγκόσμιας κατάταξης!

Το νο4 του κόσμου απέχει το τελευταίο διάστημα από τους αγώνες εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού, ωστόσο, είναι ο μακροβιότερος τενίστας στην κορυφαία δεκάδα της ATP, καθώς από τις 25 Απριλίου 2005 (για τελευταία φορά βρέθηκε στο νο11 στις 18/04/2005), όταν εισήλθε για πρώτη φορά στο τοπ 10, μέχρι και σήμερα δεν έχει μείνει ποτέ εκτός από τη σχετική λίστα.

Από τότε, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που τον "χτύπησαν" κι εξακολουθούν να τον ταλαιπωρούν στα 35 του χρόνια, δεν το έβαλε ποτέ κάτω πετυχαίνοντας κάτι που δεν το έχει επαναλάβει στο παρελθόν κανένας τενίστας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. 866 σερί εβδομάδες ανάμεσα στους κορυφαίους κι ο Ισπανός συνεχίζει να "γράφει ιστορία"!

