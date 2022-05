Life

Καραγκιόζης: Η ανεκτίμητης αξίας “φαβέλα” στην Αθηναϊκή Ριβιέρα (βίντεο)

Οι παράγκες της Βουλιαγμένης κρύβουν από πίσω τους μεγάλη ιστορία καθώς στην ουσία πρόκειται για εγκαταλελειμμένο παραθεριστικό οικισμό.

Αν σας έλεγαν πως υπάρχει μια παραγκούπολη στην καρδιά της Βουλιαγμένης που καταλαμβάνει ένα κομμάτι ανυπολόγιστης εμπορικής αξίας γης με δική της εκπληκτική παραλία που το όνομα αυτής είναι Καραγκιόζης ε τότε σίγουρα πολλοί από εσάς θα το αμφισβητούσαν.

Κι όμως η άγνωστη αυτή συνοικία που είναι γνωστή στους λίγους που την γνωρίζουν ως "Παράγκες" είναι ένας αληθινός κρυμμένος παράδεισος που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε μιας και η πρόσβαση σας σε αυτή είναι ελεύθερη.

Πώς θα πάτε

Φτάνοντας κανείς στις παράγκες της Βουλιαγμένης βλέπει μια παλιά πινακίδα με την επιγραφή «Αρχιεπισκοπή Αθηνών – Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης».

Ένας δρόμος που έχει στρωθεί με ασφαλτο σε οδηγεί σε μια πευκόφυτη έκταση που «επιβιώνουν» περίπου 35 ξύλινα σπίτια. Κάποια είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ σε άλλα η στέγη έχει καταρρεύσει. Όσο ακολουθούμε το δρόμο φτάνουμε στα πιο προνομιούχα. Σε αυτά που έχουν θέα και πρόσβαση στη θάλασσα… Είτε στην αμμώδη παραλία είτε στα βραχάκια που είναι ιδανικά για βουτιές…

Κατά καιρούς πολλοί έχουν περάσει από εδώ. Από τους μόνιμους ενοίκους όσο λειτουργούσαν σε αυτούς που τα έμαθαν ως παράγκες. Ακόμα και έτσι είναι αξιοθέατα. Άλλοι έρχονται για να απολαύσουν από εδώ το ηλιοβασίλεμα, άλλοι για να κάτσουν με την παρέα τους να συζητήσουν μακριά από τη φασαρία της πόλης, ενώ όπως μπορεί ήδη να έχετε σκεφτεί δεν έχουν λείψει και τα αυτοσχέδια «μπάρμπεκιου πάρτι».

Οι «παράγκες της Βουλιαγμένης» λειτούργησαν από το 1944 μέχρι τις αρχές του 2000. Έβγαιναν σε πλειστηριασμό για εκμίσθωση ως εξοχικές κατοικίες… Εδώ και 20 χρόνια ακούστηκαν διάφορα σχέδια της Αρχιεπισκοπής για αξιοποίηση του «φιλέτου» της Βουλιαγμένης, τα οποία όμως ναυάγησαν και οι ξύλινες παράγκες με τις εκατοντάδες ιστορίες από πίσω τους, βρίσκονται στο έλεος της φθοράς του χρόνου.

