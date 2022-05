Αθλητικά

Αντώνης Συκάρης: νέο θρίλερ με την σορό του

Ο λόγος που δεν έχει ολοκληρωθεί η περισυλλογή της σορού του άτυχου έλληνα ορειβάτη.

Ο Αντώνης Σύκαρης, έχασε τη ζωή του στις 12 Απριλίου στην κορυφή Νταουλαγκίρι στα Ιμαλάια και η είδηση σκόρπισε τη θλίψη στην ελληνική ορειβασία.

Το θρίλερ με την περισυλλογή της σορού του άτυχου ορειβάτη, συνεχίζεται καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι δυσμενείς.

Την είδηση έκαναν γνωστή μέσα από τη σελίδα του στο Facebook και μεταξύ άλλων, αναφέρει πως με τη βελτίωση του καιρού η σορός θα μπορέσει να μεταφερθεί σε σημείο που είναι δυνατή η προσέγγιση με ελικόπτερο για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού της.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η ανάρτηση: «Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν μετά τη 12η Απριλίου στο Daulagiri, ματαίωσαν τις προσπάθειες περισυλλογής του σώματος του Αντώνη από το βουνό. Ωστόσο, ένα άνοιγμα του καιρού, μας δίνει την ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να γίνει πλέον εφικτή η μεταφορά του σώματος του σε ένα σημείο του βουνού που θα επιτρέπει την προσέγγιση από ελικόπτερο, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία επαναπατρισμού.

Aποστολή 5 ορειβατών – sherpas με στόχο την προσέγγιση του σημείου όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται το σώμα του, ξεκίνησε προχθές Δευτέρα 2 Μαΐου από το base camp του Dhaulagiri και βρίσκεται μέχρι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».

