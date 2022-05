Life

“The 2Night Show” με Λεωνίδα Κακούρη και συνέντευξη του Γκουσγκούνη (εικόνες)

O «επιβλητικός» Δούκας Σεβαστός, των «Άγριων Μελισσών μιλά για όλους και για όλα, ενώ θα προβληθεί παλιά συνέντευξη του Κώστα Γκουσγκούνη.



Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Λεωνίδα Κακούρη. O «επιβλητικός» Δούκας Σεβαστός, των «Άγριων Μελισσών», μιλάει για τον ρόλο του, αναλύει τους χαρακτήρες των «συγχωριανών» του και κάνει έναν απολογισμό, λίγο πριν κλείσει ο κύκλος της πολυαγαπημένης σειράς.

Ποιο θα ήθελε να είναι το «φινάλε» του Δούκα, μετά από τον πόνο που έχει προκαλέσει; Τι είναι αυτό που θα «αποχωριστεί», μόλις ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της σειράς; Επίσης, μιλάει με ενθουσιασμό για τον κωμικό ρόλο του στην καλοκαιρινή θεατρική παράσταση «Fuga», αλλά και για την εμπειρία του από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Στη συνάντησή του με τον Σπύρο Ντούγια, ο «παππούς» Δούκας ακολουθεί τον παιχνιδιάρη «εγγονό» του, σε μία σειρά από δοκιμασίες αλλά και… μαγικά κόλπα!

Το αποψινό «The 2Night Show», για να τιμήσει τη μνήμη του Κώστα Γκουσγκούνη, θα προβάλει τη συνέντευξη που είχε δώσει ο δημοφιλής πρωταγωνιστής του ελληνικού ερωτικού κινηματογράφου στην εκπομπή «Καρντάσιανς».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

