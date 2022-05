Κοινωνία

Αθήνα: Δίδυμο διαρρηκτών άδειαζε σπίτια - Λεία πάνω από 400000 ευρώ (εικόνες)

Συμμορία ξάφριζε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Πώς δρούσαν, πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στο κέντρο της Αθήνας.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 10-5-2022, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δύο αλλοδαποί, μέλη της.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συμμορίας που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021, είχαν συστήσει συμμορία με συμπαγή δομή και διακριτούς ρόλους που διέπραττε διαρρήξεις- κλοπές σε οικίες στο κέντρο των Αθηνών.

Για να προσεγγίζουν τις οικίες-στόχους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα με ειδικά διαμορφωμένες κρυψώνες, για να αποκρύπτουν τα διαρρηκτικά εργαλεία και τα κλοπιμαία.

Κατά τη διάπραξη των κλοπών, αλλά και γενικότερα στις μετακινήσεις τους ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και λάμβαναν όλα τα μέτρα προφύλαξης (αντιπαρακολούθησης) που θα απέτρεπαν την σύλληψή τους. Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών.

Τα αντικείμενα που αφαιρούσαν από τις οικίες τα διοχέτευαν σε διάφορα ενεχυροδανειστήρια στο κέντρο των Αθηνών.

Στην κατοχή τους και από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια και 6 φυσίγγια

• πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και ρολογιών

• 4 φορητοί υπολογιστές

• πλήθος περιφερειακών εξαρτημάτων υπολογιστή

• πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM

• πλήθος διαβατήριων και δηλωτικών εγγραφών σε διάφορα ονόματα,

• πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

• πλήθος επωνύμων ρούχων και αρωμάτων

• πλήθος κλειδιών διαφόρων τύπων

• μεταλλικό αναδιπλούμενο μαχαίρι και ξιφίδιο

• τα χρηματικά ποσά των 155 ευρώ, 250.000 λιρών Τουρκίας, 249 δολαρίων ΗΠΑ και -1- χρυσής λίρας Αγγλίας

• μικροποσότητα κάνναβης

• ζυγαριά ακριβείας

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων κατ’ οίκων ερευνών, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για –κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, περί όπλων και πλαστογραφία.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έχουν διαπράξει 4 διαρρήξεις σε οικίες στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών, με το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία να υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

