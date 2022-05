Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τσαβούσογλου: Οι όροι της Τουρκίας για την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας

Ανταλλάγματα ζητά η Άγκυρα για να δώσει την συγκατάθεση στην ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Να συναντήσει τον Ερντογάν θέλει ο Φινλανδός Πρόεδρος.



Πρόταση για την εξάλειψη των ανησυχιών της Τουρκίας υπέβαλαν Φιλανδία και Σουηδία κατά τη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του των χωρών αυτών δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Σε δηλώσεις του από το Βερολίνο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε «ως Τουρκία, υποστηρίζουμε την πολιτική "ανοιχτών θυρών" του ΝΑΤΟ εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση μας για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μοιραστήκαμε επίσης ξεκάθαρα τους λόγους για τη στάση μας».



Αναφερόμενος στις συναντήσεις που είχε με τους ομολόγους του της Σουηδίας και της Φιλανδίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε «αποκαλύψαμε με έγγραφα στους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών τις συναντήσεις που είχαν με τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Οι ανησυχίες μας είναι απολύτως θεμιτές. Δεν είμαστε ενάντια στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ αλλά δεν αποδεχόμαστε να στηρίζουν την τρομοκρατία».



Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι δεν θα γίνουν αποδεκτοί οι περιορισμοί στις άδειες εξαγωγών για την Τουρκία από τις χώρες οι οποίες πρόκειται να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ.



Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη συνάντηση με τη Φινλανδία και τη Σουηδία, κατατέθηκε πρόταση εργασίας για την εξάλειψη των ανησυχιών της Τουρκίας.



«Θα δούμε πώς θα δώσουν εγγυήσεις τις επόμενες μέρες. Οι μέχρι τώρα δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας δεν είναι εποικοδομητικές αλλά προκλητικές», ανέφερε.

Φινλανδός Πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ερντογάν

«Σήμερα, ο Πρόεδρος και η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της κυβέρνησης συμφώνησαν, μετά από διαβούλευση με το κοινοβούλιο, ότι η Φινλανδία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια ιστορική μέρα. Μια νέα εποχή ξεκινά», δήλωσε ο Φινλανδός Πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο.

Παράλληλα, ο Φιλανδός Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συναντηθεί με τον Ερντογάν για τα προβλήματα που έφερε ο Τούρκος Πρόεδρος σχετικά με την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

