Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: o “χαμός” με την Σκορδά, οι φωτογραφίες και η… Γεωργία Μπίκα (βίντεο)

Έντονη αντιπαράθεση με την Φαίη Σκορδά, “στον αέρα” της εκπομπής, είχε ο συνήγορος του καλλιτέχνη. Τι είπε για τις φωτογραφίες σχετικά με την πρώτη καταγγέλλουσα ως βιασθείσα, τις οποίες θα καταθέσει στο δικαστήριο.

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, στην εκπομπή «Το Πρωινό», ήταν την Πέμπτη ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, με αφορμή τις καταθέσεις στο δικαστήριο των πρώτων δύο γυναικών που καταγγέλλουν τον βιασμό τους από τον καλλιτέχνη, είπε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ σχετικά με την συμπεριφορά του ανέφερε πως «ήταν σκληρός και απαιτητικός ως συνεργάτης».

Σε ότι αφορά την πρώτη καταγγέλλουσα, που κατέθεσε στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο ποινικολόγος υποστήριξε πως «η πρώτη καταγγέλλουσα έχει προσάψει πως την βίασε κατ΄ εξακολούθηση. Είναι δυνατόν όμως να λέει ότι την βίασε το 2008 και μετά μέχρι και το 2020 να πηγαίνει στις πρεμιέρες του βιαστή της και να τον χειροκροτεί από κάτω; Δύο μήνες μετά από τον φερόμενο ως βιασμό, είναι λογικό να κάθεται στην πλατεία του θεάτρου και να παρακολουθεί τις πρόβες και μετά να μιλούσε και μαζί του; Είναι λογικό να κάνει like στον Πέτρο Φιλιππίδη και όχι σε κάποιον άλλον ηθοποιό που μπορεί να ήταν μαζί του, να κάνει Like για τις παραστάσεις και την απόδοση του Πέτρου Φιλιππίδη; Το 2008 είναι ο καταγγελλόμενος βιασμός και μέχρι το 2020 ήταν σε όλες τις παραστάσεις του Πέτρου Φιλιππίδη".

Στην συνέχεια της συζήτησης, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχαν συζήτηση σε έντονους τόνους, αναφορικά με τις γυναίκες που κάνουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό και τις διαφορετικές αντιδράσεις που έχουν οι άνθρωποι ως διαφορετικά όντα, ενώ στο επίκεντρο της διαμάχης τους βρέθηκε και η έννοια της «ενσυναίσθησης».

Ακολούθως, νέα αφορμή για έντονη αντιπαράθεση ήταν η αναφορά του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα και στο γεγονός πως έγινε η καταγγελία της, αλλά τελικώς αποφάνθηκε η Δικαιοσύνη πως δεν υπήρξε βιασμός, καλώντας την μάλιστα να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα και η προσπάθεια του συνηγόρου να «συνδέσει» την υπόθεση με τις καταγγελίες για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό».

