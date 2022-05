Πολιτική

Υπερπτήσεις - ΗΠΑ κατά Τουρκίας: απαραίτητος ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο

Οι φόβοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για “ατύχημα” και “θερμό επεισόδιο” και η υπόδειξη για διάλογο με την Ελλάδα, στην βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Απαντώντας σε ερώτηση Αμερικανίδας δημοσιογράφου για το πόσο οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και για το πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, λίγα 24ώρα μετά από τις επαφές του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, σημείωσε πως «σχετικά με τις τουρκικές υπερπτήσεις: ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κυβερνητικά αεροσκάφη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας των πολιτικών αεροσκαφών».

«Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του εναέριου χώρου μιας χώρας, ζητούμε συντονισμό και συζήτηση και όχι προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σημείωσε δε με νόημα πως οι ΗΠΑ, «ως θέση αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύσουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης ειρηνικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

