Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γήπεδο να δει το Σέλτικς - Μαϊάμι Χιτ (βίντεο)

Ο τηλεοπτικός φακός αποθανάτισε τον πρωθυπουργό με καπελάκιν τζόκεϊ να παρακολουθεί αγώνα ΝΒΑ δίπλα στον ρούκι των Πίστονς, Κέιντ Κάνινγκχαμ.

Στην Αμερική βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε, μάλιστα, στην τελετή αποφοίτησης του Boston College χθες και λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα επέλεξε να δει έναν αγώνα NBA.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο TD Garden για να δει το 4ο ματς ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και στους Μαϊάμι Χιτ. Ο Πρωθυπουργός φορούσε ένα καπέλο τζόκεϊ και ήλπιζε πως θα περάσει απαρατήρητος, ωστόσο δίπλα του κάθισαν τρεις παίκτες των Ντιτρόιτ Πίστονς για να δουν το ματς.

Κάποια στιγμή η κάμερα του ABC εντόπισε τους μπασκετμπολίστες και έτσι έδειξε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί το ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Σέλτικς κέρδισαν 102-82 τους Χιτ και έκαναν το 2-2 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

«Πυρά» Ηλιόπουλου στο Μητσοτάκη

Με ανάρτησή του στο Facebook ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την παρουσία του σε αγώνα του NBA.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει:

«Αφού χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε στους νέους πως δεν έχει σημασία ότι δεν έχουν λεφτά, σήμερα αποκαλύπτεται τι ακριβώς εννοούσε για την «ολιστική ζωή» που έχει στο μυαλό του. Ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ο κ. Μητσοτάκης παίρνει το κρατικό αεροσκάφος τρεις μέρες μετά την επιστροφή του από το επίσημο ταξίδι του στις ΗΠΑ, για να ξαναπάει ιδιωτικά στη Βοστώνη και, μεταξύ άλλων, να δει τελικό NBA σε θέσεις που κοστίζουν μερικές χιλιάδες ευρώ. Του υποσχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα τον απαλλάξουμε από το άγχος να γεμίζει τις μέρες του ανάμεσα στις εκδρομές του.»

