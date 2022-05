Αθλητικά

Premier League - Τσέλσι: έγκριση της πώλησης στον Τοντ Μπόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το τίμημα της συμφωνίας. Νέα εποχή, εφόσον υλοποιηθούν και οι τελευταίες προϋποθέσεις, ξεκινά για την Τσέλσι

Η εποχή του Τοντ Μπόλι στην Τσέλσι ξεκινάει κι επίσημα: Το απόγευμα της Τρίτης (24/5), το διοικητικό συμβούλιο της Premier League ενέκρινε την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της λονδρέζικης ομάδας απ' τον Αμερικανό επιχειρηματία και την κοινοπραξία που εκπροσωπεί.

«Η εξαγορά παραμένει ανοικτή υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει την απαιτούμενη άδεια πώλησης και θα υπάρξει ικανοποιητική ολοκλήρωση των τελικών σταδίων της συναλλαγής», ανέφερε η λίγκα σε ανακοίνωσή της.

Η κοινοπραξία Μπόλι/Κλίαρλεϊκ, η οποία συμφώνησε να αποκτήσει την Τσέλσι αντί 5 δις ευρώ (4,25 δισεκατομμύρια λίρες) νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πέρασε το τεστ Ιδιοκτητών και Διευθυντών της Premier League, όπως γωστοποίησε κι επίσημα η Λίγκα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξαγορά του συλλόγου, μία εβδομάδα πριν λήξει η τρέχουσα άδεια λειτουργίας του συλλόγου (31/5).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο εφάρμοσε το Τεστ Ιδιοκτητών και Διευθυντών της Πρέμιερ Λιγκ (OADT) σε όλους τους υποψήφιους Διευθυντές και ανέλαβε την απαραίτητη δέουσα επιμέλεια», ανέφερε η Premier League σε ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως: «Τα μέλη της κοινοπραξίας που αγόρασαν το κλαμπ είναι θυγατρικές των Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss και Mark Walter.

Η Τσέλσι θα συνεργαστεί τώρα με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να εγκρίνει την πώληση αφού ο Ρώσος ιδιοκτήτης της Τσέλσι Ρόμαν Αμπράμοβιτς έδωσε διαβεβαιώσεις, πως δεν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει πλήρη ενημέρωση γύρω από το θέμα.

Υποψήφια επενδυτικά σχήματα, με επικεφαλής τον συνιδιοκτήτη των Boston Celtics, Στίβεν Παλιούκα και τον πρώην πρόεδρο της British Airways, Μάρτιν Μπράουτον, αποκλείστηκαν νωρίτερα από τη διαδικασία υποβολής προσφορών, ενώ μια κοινοπραξία με επικεφαλής τους ιδιοκτήτες των Chicago Cubs, την οικογένεια Ρίκετς, απέσυρε την υποψηφιότητά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, οι εκλογές και οι μεγάλες ανησυχίες (βίντεο)

Έφη Τσιχλάκη: Η ποινή για τη γυναικοκτονία στα Χανιά

Μηχάνημα έργου έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Νεκρός ο χειριστής του (εικόνες)