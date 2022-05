Life

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, οι ερωτικές επαφές και το σπίτι της σπιτονοικοκυράς

Τι μετέδωσε η εκπομπή για τον άνδρα που κρύβεται από όλους, μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο της Τζωρτζίνας. Η “εμμονή” της Ρούλας Πισπιρίγκου και η κόντρα για τα κλειδιά του σπιτιού της οδού Μπιζανίου.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο Κωνσταντίνος Λέων, συνήγορος ορισμένων εκ των συγγενών – κληρονόμων της σπιτονοικοκυράς της οικογένειας, λέγοντας πως ήρθε σε συνεννόηση με συνήγορο έτερων κληρονόμων και από κοινού καταθέτουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου, με σκοπό να επιτραπεί η είσοδος των συγγενών στο οίκημα.

Όπως είπε ο κ. Λέων, «όταν πέθανε η σπιτονοικοκυρά, όφειλαν να σφραγίσουν το οίκημα», κάτι που δεν έγινε, συμπληρώνοντας πως «πιθανόν να λείπουν πράγματα, δεν ξέρω. Δικαστικός επιμελητής θα καταγράψει όσα υπάρχουν στο σπίτι».

«Για το σπίτι στο ισόγειο, όπου έμενε η οικογένεια Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου το μισθωτήριο είναι σε ισχύ, αλλά δεν έχουν καταβληθεί ενοίκια», ανέφερε, ενώ τόνισε πως η πρόσβαση στο ακίνητο θέλει να γίνει με νόμιμο τρόπο, γι΄ αυτό και γίνεται η διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα.

Για το θέμα του σπιτιού μίλησε και ο δημοσιογράφος της εφημερίδας "Πελοπόννησος", Γιώργος Αναστασόπουλος, λέγοντας πως «παίζουν κρυφτούλι με τα κλειδιά του σπιτιού της σπιτονοικοκυράς. Ξέρω από το περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη πως ζητάει από τους συγγενείς να έχουν κληρονομητήριο για να τους δώσει τα κλειδιά»:

Στο εν λόγω σπίτι φέρονται να είχαν ερωτικές συνευρέσεις η Ρούλα Πισπιρίγκου με τον περιστασιακό σύντροφο της, ονόματι Γιάννη και μάλιστα ο Μάνος Δασκαλάκης να το έχει ανακαλύψει, μέσω και των καμερών ασφαλείας που είχε βάλει στο σπίτι του δευτέρου ορόφου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ένας φίλος του Γιάννη είπε πως «η σχέση τους ήταν κάτι εφήμερο για τον Γιάννη, αλλά η Ρούλα δέθηκε μαζί του. Προσπαθούσε να τον βρει στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί του, σαν να είχε κολλήσει, όπως είχε κολλήσει με τον Μάνο. Εκείνος όμως απομακρύνθηκε, για εκείνον ήταν κάτι επιπόλαιο και εφήμερο, όλοι το ξέραμε αυτό».

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και μια γνωστή του Γιάννη, η οποία είπε μεταξύ άλλων πως «τα βράδια που έλειπε ο Μάνος, η Ρούλα έβαζε στο σπίτι τον Γιάννη. Ήταν παντρεμένος, έχει χωρίσει όμως εδώ και έναν μήνα, για λόγο που δεν έχει σχέση με τα γεγονότα».

Συνέχισε λέγοντας πως «ακόμη και όταν γύρισε ο Μάνος, η Ρούλα συνέχιζε να έχει σχέσεις με τον Γιάννη. Τους έπιασε ο Μάνος δύο ημέρες πριν «φύγει» η Ίριδα» και προσέθεσε ότι «ο Γιάννης είναι σε πανικό, έχει φοβηθεί πάρα πολύ, δεν βγαίνει από το σπίτι, έχει κλείσει το τηλέφωνο, έχει κλείσει το Facebook, φοβάται μην το μάθει η γυναίκα του και οι γονείς του.

