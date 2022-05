Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Γιάνναρος: H Πισπιρίγκου είναι η βασική ύποπτη, το είχα πει στον Δασκαλάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις για την Ρούλα Πισπιρίγκου, όσα είχε πει προ μηνών για εκείνη στον Μάνο Δασκαλάκη και τα “μελανά σημεία” στην υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, έκανε ο Διοικητής του Νοσοκομείου “Ελπίς”.

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος, Διοικητής του Νοσοκομείου «Ελπίς», μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφορικά με τις συνομιλίες που είχε με τον Μάνο Δασκαλάκη, στον απόηχο της αναφοράς του ονόματος του, που εν συνεχεία διαψεύστηκε, ως του προσώπου που επικοινώνησε με τον Αλέξη Κούγια και του ζήτησε να αναλάβει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης ως μητροκτόνου, Ρούλας Πισπιρίγκου.

Πριν από την συνομιλία του κ. Γιάνναρου με τους Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα, προβλήθηκαν συνομιλίες με μηνύματα που είχε ανταλλάξει προ μηνών με τον Μάνο Δασκαλάκη, στα οποία γίνονταν αναφορές στην Ρούλα Πισπιρίγκου και στην παρότρυνση του προς τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδρόμου Μινχάουζεν, με τον Μάνο Δασκαλάκη να απαντά πως «με όσα χαρτιά έχω και βίντεο στην κατοχή μου, δεν ευσταθεί».

Στην συνομιλία του με τους παρουσιαστές της εκπομπής «Το Πρωινό», ο κ. Γιάνναρος είπε πως «όταν πεθαίνει ένα παιδί μπορεί να είναι τυχαίο, όταν πεθαίνει δεύτερο είναι περίεργο, όταν πεθαίνει και τρίτο, τότε κάτι συμβαίνει. Το έχω πει και στον Μάνο ότι ο τρόπος που αντιδρούσαν, ο τρόπος της θλίψης που έδειχναν δεν έπειθε», τονίζοντας πως από προσωπική του εμπειρία, καθώς έχει βιώσει την απώλεια του παιδιού του, «πάνε έξι χρόνια από το περιστατικό στην οικογένεια μου, πάνε έξι χρόνια και δεν μειώνεται η θλίψη».

«Εγώ μιλούσα μόνο με τον Μάνο Δασκαλάκη και το είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μιλούσα εγώ με την Ρούλα Πισπιρίγκου. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε και η επίθεση που έκανε σε όποιος εξέφραζε άλλη άποψη», είπε ο κ. Γιάνναρος, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση τονίζοντας πως «είχα πει εξ αρχής στον Μάνο Δασκαλάκη ότι ο νούμερο ένα ύποπτος ήταν η Ρούλα Πισπιρίγκου και παραμένει».

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάνναρος, «Ο Μάνος Δασκαλάκης δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά. Το μόνο που με ενόχλησε είναι πάλι ο τρόπος της θλίψης, η θλίψη βγαίνει από την καρδιά. Τον φαντάζομαι να μιλάει με σκυμμένο το κεφάλι ακόμη και όταν μιλάει στο τηλέφωνο».

«Εγώ του είπα ότι θέλω να τον βοηθήσω να βγει η αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Δεν συγχωρώ τους ιατροδικαστές, όχι γιατί δεν είχαν την γνώση, αλλά δεν είχαν την επιμέλεια να ψάξουν τους θανάτους των παιδιών. Έχουν γίνει πολλά λάθη, χάθηκαν πειστήρια. Από την Ίριδα έχει μείνει μόνο μια φωτογραφία ίσως και λίγο αίμα. Πως αυτό θα βοηθήσει τον ιατροδικαστή τον κ. Καρακούκη να μάθει την αλήθεια με μια δισδιάστατη φωτογραφία;», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γιάνναρος είπε ακόμη πως «ο Μάνος μου εξέφραζε το παράπονο του ότι ό ίδιος ήταν στο σκοτάδι γιατί οι γιατροί μιλούσαν μονο με την σύζυγο του. Προσπαθούσε να μάθει πως χάθηκαν τα παιδιά του».

«Μίλησα με τον Μάνο Δασκαλάκη και μετά από την προφυλάκιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, αλλά δεν είπαμε για τα άλλα δύο παιδιά, παρά μόνο για την Τζωρτζίνα. Εγώ του συνέστησα να βγει και να μιλήσει, του σύστησα και έναν φίλο μου δημοσιογράφο. Έχει φοβηθεί και δεν θέλει να μιλήσει. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Μάνος και αν θέλει να μιλήσει, αλλά δεν υπάρχει πολυτέλεια. Ο κύκλος έχει στενέψει, ο κύκλος έχει κλείσει», είπε ο κ. Γιάνναρος.

Ακόμη, θέλοντας να βάλει όπως είπε τα πράγματα στην θέση του, καθώς δεν ευσταθούν όσα ακούγονται για εκείνον, ο Θόδωρος Γιάνναρος είπε πως «στον Απόστολο Λύτρα, όταν ήταν συνήγορος και της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, αρνήθηκα να συνδράμω ως πραγματογνώμονας στην υπόθεση, γιατί δεν την πίστευα. Εγώ είπα ότι ο δολοφόνος θέλω να σαπίσει στην φυλακή. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό».

Παρακολουθήστε τους διαλόγους του με τον Μάνο Δασκαλάκη και την συγκλονιστική συνέντευξη του Θόδωρου Γιάνναρου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάτρα: “Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος της Μαλένας” (βίντεο)

Κηφισιά: Θρίλερ με την αρπαγή 6χρονου μέσα από το σπίτι του

Τέξας: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε δημοτικό σχολείο