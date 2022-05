Κόσμος

Τσαβούσογλου - Λαπίντ προσβλέπουν σε διεύρυνση της συνεργασίας τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη επίσκεψη Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ μετά από 15 χρόνια. Τι συμφώνησαν Τσαβούσογλου - Λαπίντ.



Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Τουρκίας δήλωσαν σήμερα ότι οι χώρες τους ελπίζουν να διευρύνουν τους οικονομικούς τους δεσμούς καθώς προσπαθούν να δώσουν τέλος σε δέκα και πλέον χρόνια τεταμένων σχέσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα του διήμερου ταξιδιού του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, την πρώτη τέτοια επίσκεψη υψηλόβαθμου Τούρκου αξιωματούχου μέσα σε 15 χρόνια.

«Ο στόχος είναι να σχηματιστεί και να διευρυνθεί η οικονομική και η πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ σε ανακοίνωση μαζί με τον Τσαβούσογλου στην Ιερουσαλήμ «και για να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών μας περιφερειακά και διεθνώς, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ακόμα και σε περιόδους πολιτικής έντασης».

Ο Λαπίντ και ο Τσαβούσογλου πρόσθεσαν ότι αξιωματούχοι εργάζονται για μια νέα συμφωνία για την πολιτική αεροπορία.

Η Τουρκία και το Ισραήλ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις τεταμένες σχέσεις τους, με την ενέργεια να εμφανίζεται ως βασικός τομέας πιθανής συνεργασίας. Οι δύο χώρες προχώρησαν σε εκατέρωθεν απελάσεις πρεσβευτών το 2018 και έχουν πολλές φορές διασταυρώσει τα ξίφη τους αναφορικά με την σύγκρουση Ισραηλινών-Παλαιστινίων.

«Πιστεύουμε ότι η εξομάλυνση των σχέσεών μας θα έχει επίσης ένα θετικό αντίκτυπο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς τον διάλογο», δήλωσε ο Τσαβούσογλου.

Μάλιστα, ο Τσαβούσογλου κάλεσε στην Τουρκία τον Ισραηλινό ομόλογό του, ο οποίος απάντησε ότι... αν υπάρχει ντονέρ κεμπάμπ θα πάει.

#Canl? ??#Israil D?sisleri Bakan? Yair Lapid ile Ortak Bas?n Toplant?s? https://t.co/vO2XwrV9rL

— Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) May 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάτρα: “Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος της Μαλένας” (βίντεο)

Τέξας: Τα μηνύματα του 18χρονου πριν το μακελειό και η μαρτυρία για bullying (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Γιάνναρος: H Πισπιρίγκου είναι η βασική ύποπτη, το είχα πει στον Δασκαλάκη (βίντεο)