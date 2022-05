Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν θα συμπεριφέρεται όπως θέλει ο Ερντογάν

Τι είπε για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητοστάκη - Ερντογάν και την επίθεση της Ζαχάροβα στον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο μέτρα κατά της ακρίβειας.



«Μετά την ιστορική επίσκεψη στις ΗΠΑ, η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, οι συζητήσεις που είχε και η ανταπόκριση των συνομιλητών του έστειλαν και πάλι σε διεθνές επίπεδο το μήνυμα ότι η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Μια Ελλάδα που κάνει άλματα στον μετασχηματισμό της οικονομίας που προσελκύει το ενδιαφέρον οικονομικών κολοσσών, που κερδίζει όλο και περισσότερο τη διεθνή εμπιστοσύνη και κάνει πράξη ένα νέο ελληνικό θαύμα, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε. Μια Ελλάδα που διαχειρίζεται με σωφροσύνη τις μεγάλες κρίσεις, που στέκεται με εθνική αυτοπεποίθηση στις εξωτερικές προκλήσεις, που επιδιώκει τη συνεργασία με όλους τους γείτονές της στη βάση του διεθνούς δικαίου και που είναι ταυτόχρονα αποφασισμένη να προστατεύσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε.

Μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το τελευταίο επισημαίνοντας πως «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν απολύτως σαφής στην ανοιχτή συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Είπε ‘είμαστε γείτονες πρέπει πάντοτε να συνομιλούμε και θέλουμε πάντα να κρατάμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Δεν πρόκειται ποτέ να είμαστε εμείς αυτοί που δε θα συνομιλούμε με τους γείτονές μας. Από την άλλη -συνέχισε ο πρωθυπουργός- εάν ο πρόεδρος Ερντογάν πιστεύει ότι δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και δεν θα επισημαίνω στο διεθνές ακροατήριο ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε κάνει λάθος».

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός είχε σειρά επαφών κατά την παρουσία του στο Νταβός με τους επικεφαλής παγκόσμιων οικονομικών κολοσσών όπως η Google, η Meta το επενδυτικό Ταμείο του 'Αμπου Ντάμπι, η Mubadala, η Bridgeawater και άλλες μεγάλες εταιρείες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Φόρουμ, σε ανοιχτή συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό μίλησε για «ελληνικό θαύμα» που κανένας δεν περίμενε και υπογράμμισε την ηγετική παρουσία του πρωθυπουργού στο διεθνές περιβάλλον.

Χαρακτηριστικές επίσης ήταν οι εκτιμήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft που τόνισε ότι είναι φανταστικό να βλέπει κανείς την πρόοδο που συντελείται στην Ελλάδα σε τέτοια κλίμακα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τους διεθνείς συνομιλητές του επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και απαρίθμησε τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την πρόσφατη, δέκατη στη σειρά θετική έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν που ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένες εποπτείας και καθιστά εφικτό τον εθνικό στόχο για ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Είναι όμως και η έκθεση του ΟΟΣΑ που επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση μισθωτών για το 2021 (για την περίοδο 2019-2021 ανέρχεται στο 3,7% όταν ο μ.ο. μείωσης στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 0,3%).

«Η Ελλάδα λοιπόν επέστρεψε δυναμικά μετά τη δεκαετή κρίση των μνημονίων και επέστρεψε δυναμικά σε κάθε επίπεδο», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Εξήγησε επίσης ότι η πλήρης αναστροφή της κατάστασης δεν έγινε διά μαγείας ούτε φυσικά προέκυψε αυτόματα. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου, αδιάκοπης προσπάθειας, επαγγελματισμού αλλά και υψηλού επιπέδου διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας από τον πρωθυπουργό.

«Μείζονος σημασίας είναι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην εφαρμογή μιας εμβληματικής μεταρρύθμισης που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της για τους εργαζόμενους και τη βούλησή της να συγκρουστεί με τα κακώς κείμενα που αναπτύσσονται σε βάρος τους σε ορισμένες περιπτώσεις στην αγορά εργασίας», είπε και αναφέρθηκε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τόνισε ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο.

Ανέφερε αναλυτικά ότι με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας κατοχυρώνονται το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων καθώς εισάγονται δύο νέες δικλείδες ασφαλείας: Πρώτον η έναρξη και η λήξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II». Και δεύτερον, ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται εκεί. Έτσι, ο έλεγχος γίνεται αυτόματος και αντικειμενικός και αποτρέπονται φαινόμενα υποδηλωμένης - αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων υπερωριών. Οι εργοδότες δεν θα μπορούν να καταστρατηγούν τις εργασιακές σχέσεις, καθώς θα υπάρχει άμεση ψηφιακή καταγραφή του εργασιακού χρόνου και οι εργαζόμενοι θα αμείβονται πραγματικά για τις ώρες που απασχολούνται.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση υπέρ των εργαζομένων, αλλά και υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων. Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, αλλά διασφαλίζονται με τον τρόπο αυτό και τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι σε τελική ανάλυση μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει αφενός τη βούληση της κυβέρνησης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και αφετέρου αναδεικνύει την υποκρισία όσων έχουν το θράσος να μιλούν για δήθεν φιλοσοφία και αντεργατική πολιτική από αυτή την κυβέρνηση».

"Η κυβέρνηση πάντα θα αναδεικνύει τις παραβατικές συμπεριφορές της Τουρκίας¨"

Ο Γιάννης Οικονόμου αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία και το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε ένα μήνα, απάντησε πως ο κ. Μητσοτάκης έχει τοποθετηθεί δημόσια και πάντα έχουμε τη διάθεση να συνομιλούμε με τους γείτονες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. "Προϋπόθεση δεν είναι να συμπεριφέρεται η Ελλάδα όπως επιθυμεί ο κ. Ερντογάν. Η κυβέρνηση πάντα θα αναδεικνύει τις παραβατικές συμπεριφορές της Τουρκίας και θα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα", τόνισε.

Ερωτηθείς αν ο πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα της προκλητικότητας της Άγκυρας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, απάντησε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας σε όλα τα μέτωπα και πως σήμερα θα δοθεί επιστολή και προς τον ΓΓ του ΟΗΕ. "Πάντα, και στους συμμάχους και στους εταίρους αναδεικνύουμε τα ζητήματα της προκλητικότητας της τουρκικής πλευράς και είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη βάση του διεθνούς δικαίου", υπογράμμισε.

Για το γεγονός ότι η Άγκυρα έβγαλε ερευνητικό σκάφος με παράνομη οδηγία είπε ότι η κυβέρνηση με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα αντιμετώπισε και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο. "Είμαστε αποτελεσματικοί σε όλα τα πεδία και επίπεδα. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και ψυχραιμίας στην περιοχή", ανέφερε.

Δήλωσε επίσης ότι "εμείς έχουμε πάντα τη διάθεση να μιλάμε με τους γείτονές μας αλλά αυτό δεν σημαίνει εκπτώσεις στα αυτονόητα» και τόνισε πως "η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου".

Για την επίθεση της κας Ζαχάροβα στην ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως αυξάνεται ο κατάλογος όσων δυσαρεστήθηκαν από την ιστορική επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στης ΗΠΑ. "Η Ελλάδα τιμώντας τη βαρύνουσα ιστορική, αξιακή και πολιτική παρακαταθήκη, υπερασπίζεται με συνέπεια το δίκαιο, τη ελευθερία, τη δημοκρατία. Η Ρωσία στάθηκε απέναντι σε αυτά τα ιδεώδη με την απρόκλητη επίθεση στην Ουκρανία", πρόσθεσε.

Σχετικά με την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, είπε πως τμηματικά παραδίδεται αμυντικό υλικό με βάση απόφαση του ΚΥΣΕΑ και την πρώτη επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον κ. Ζελένσκι. Είπε επίσης πως πρόκειται για υλικό από τα αποθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν θα λείψει από την εθνική μας άμυνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για την απόφαση να βγει σε πλειστηριασμό α' κατοικία 4μελούς οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, απάντησε πως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες και αν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την ακρίβεια, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Σημείωσε ότι οι συσχετισμοί είναι ίδιοι με το 2019 και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις. "Έχουμε συναίσθηση ότι ο κόσμος δυσκολεύεται. Η ακρίβεια προκαλεί προβλήματα. Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πλευρό του κόσμου με κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Ο κόσμος μόνο προς την κυβέρνηση κοιτάζει, μόνο προς τον πρωθυπουργό απαιτώντας να συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σταθούμε στο πλευρό του", ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στα νησιά, δήλωσε πως "πάντοτε αξιολογούμε κάθε δυνατότητα". Ειδικά για την αξιοποίηση των φορολογικών εργαλείων είπε ότι "οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς είναι μεγάλος ο βαθμός συσχέτισης με τα δημόσια έσοδα σε ένα περιβάλλον αστάθειας που ο δανεισμός έχει δυσκολέψει".

Σε ότι αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, είπε ότι την απάντηση την έδωσε η ΡΑΕ προσδιορίζοντας το ποσό και τη μεθοδολογία ενώ η κυβέρνηση κάνει αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε με έκτακτο τέλος 90% προσθέτοντας αυτούς τους πόρους στα εργαλεία για την χρηματοδότηση του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Παράλληλα ενόψει της συνόδου κορυφής και αν έχουμε συμμαχίες στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο πρωθυπουργός, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως δεν περιμένουμε τι θα γίνει στις Βρυξέλλες καθώς υλοποιείται ήδη το εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια. Είπε επίσης ότι υπάρχει συναντίληψη με ομολόγους του πρωθυπουργού και περιμένουμε στη σύνοδο τις τελικές προτάσεις της Κομισιόν. "Πιστεύουμε ότι είναι τέτοιο το μέγεθος του προβλήματος που καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το μηδενίσει. Θα βοηθούσε πολύ μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να έρθει να προστεθεί στο εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης", υπογράμμισε απαντώντας σε παρεμφερή ερώτηση.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε με την επίτροπο κα Γιούροβα, ο κ. Οικονόμου δήλωσε πως δεν τέθηκε κανένα ζήτημα παρακολουθήσεων και πως όλες οι θέσεις μας έτυχαν απολύτου κατανόησης. Για την παρέμβαση για τα κοινωνικά δίκτυα είπε ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση που αφορά και άλλες χώρες για την ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης της ποιότητας και της αντικειμενικότητας της ενημέρωσης.

Επίσης μετά από σχετική ερώτηση επανέλαβε ότι το ελληνικό δημόσιο και οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο λογισμικό μέσω του οποίου έχουν γίνει καταγγελίες παρακολουθήσεων.

