Κορονοϊός - Πλεύρης: 4η δόση εμβολίου για όλους από Σεπτέμβιο

Ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής περιοριστικών μέτρων. Τι αλλάζει στο ΕΣΥ.

Η πορεία της πανδημίας θα κρίνει τα πάντα από τον Σεπτέμβριο, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εκτίμησε πως ίσως χρειαστεί 4η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού στον γενικό πληθυσμό και δεν απέκλεισε την «επιστροφή» κάποιων περιοριστικών μέτρων.

«Θα θέλαμε και στον κορονοϊό να υπάρχει ένα εποχικό εμβόλιο, όπως της γρίπης, που να γίνεται μια φορά και να μη χρειάζεται να καλούμε επαναληπτικά τον πληθυσμό να εμβολιαστεί. Όμως το πιο πιθανό σενάριο για φέτος είναι να πάμε σε ενισχυτική δόση», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης το πρωί της Δευτέρας (30.05.2022) μιλώντας στην εκπομπή Σήμερα, στον ΣΚΑΙ. «Θεωρώ δεδομένο ότι μπαίνοντας στο φθινόπωρο θα υπάρξει θέμα εμβολιασμού σίγουρα του ευάλωτου πληθυσμού, ενώ η αίσθησή μου είναι ότι θα πάμε και στον γενικό πληθυσμό», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε ο Θάνος Πλεύρης, πιθανότατα ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού θα γίνει με τη σειρά που γίνεται και στη γρίπη. Θα ξεκινήσει με βάση την ηλικία, θα επεκταθεί στις ευάλωτες ομάδες και στη συνέχεια στον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, επισήμανε ότι «αν θα είναι υποχρεωτική η τέταρτη δόση θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας».

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της πανδημίας, σχολίασε ότι υπάρχει μια ύφεση τονίζοντας ότι στους σκληρούς δείκτες βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλή πληρότητα τις κλίνες ΜΕΘ και αντίστοιχα τα κρούσματα έχουν μια μειούμενη πορεία. «Αυτό μας δείχνει ότι το καλοκαίρι φαίνεται ότι δε θα μας πιέσει η πανδημία, ωστόσο όλη η επιστημονική κοινότητα λέει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, ακόμα και με την Όμικρον το φθινόπωρο θα έχουμε μια πίεση. Περιμένουμε ότι τον Σεπτέμβριο ακόμα και με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι βαριές λοιμώξεις του αναπνευστικού προ Covid, θα υπάρξει μια πίεση».

Ερωτηθείς αν θα επανέλθουν και τα περιοριστικά μέτρα, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «κάποια μέτρα μπορεί να επανέλθουν, αλλά ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Σίγουρα, η μάσκα που είναι και το τελευταίο μέτρο που φεύγει, είναι ένα μέτρο που έχει ήπια χαρακτηριστικά και σίγουρα τους χειμερινούς μήνες υπάρχουν χώροι που δε βρίσκω λόγο να μη διατηρήσουμε τη μάσκα».

Πρόσθεσε δε ότι η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων αυτή την εβδομάδα θα συζητήσει το πρωτόκολλο των πλοίων. «Όπου έχουμε αριθμημένες θέσεις, υπάρχει δυνατότητα να μείνουμε στη σύσταση. Σε άλλα ΜΜΜ, που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, η μάσκα είναι υποχρεωτική», εξήγησε.

Σχετικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι λόγω της πανδημίας πολλά τακτικά χειρουργεία είχαν μείνει πίσω και πολλοί άνθρωποι δεν είχαν πάει στο ΕΣΥ για να κάνουν ιατρικές πράξεις και τώρα που υπάρχει κενό «δημιουργούνται συνθήκες πίεσης στα non covid περιστατικά».

«Αυτό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τρεις τρόπους: Ο πρώτος είναι ότι παίρνουμε επικουρικό προσωπικό, ενώ θα βγουν και οι προκηρύξεις για το μόνιμο προσωπικό που αφορούν σε 4.000 νοσηλευτές και 700 γιατροί). Δεύτερον, είμαστε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε τέτοια περιστατικά, όπου υπάρχουν μεγάλες λίστες, να μπορούν να μεταφέρονται και να γίνονται χειρουργεία χωρίς να πληρώνει ο πολίτης. Και τρίτον, συζητάμε, όπου έχουμε κενά στο σύστημα που δεν καλύπτονται από άγονες προκηρύξεις, θα υπάρχει και υποχρεωτικότητα σε ιδιώτες, οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΠΥ», επισήμανε.

