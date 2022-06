Life

“Άγριες Μέλισσες”: εκβιασμοί και αποκαλύψεις στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν… Πάρτε μία... γεύση από το επεισόδιο της Πέμπτης.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Κωνσταντής κι ο Νικηφόρος δεν δέχονται τον εκβιασμό του Μοσχοβάκη και εμμένουν στην απόφασή τους να αποχωρήσουν απ’ το έργο του αεροδρομίου.

Η Μυρσίνη αποκαλύπτει στον Δούκα ότι πίσω απ’ την απόπειρα δολοφονίας του Κωνσταντή βρισκόταν ο Μεγαρίτης, ενώ το σχέδιο της Πηνελόπης να βρει τον Ρακιτζή, ναυαγεί γι’ άλλη μια φορά.

Η Αιμιλία φέρνει μια ευχάριστη είδηση στον Λάμπρο.

Ο Δούκας με τη Μυρσίνη θέτουν σ’ εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο…

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Της Αναλήψεως: το πρώτο μπάνιο και η πέτρα η μαλλιαρή

Gallery