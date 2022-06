Κοινωνία

Δολοφονία στην Αίγινα: ύποπτος ο γιός του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα στην ηλικιωμένη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Μία 73χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Αίγινα, μία μονοκατοικία στην περιοχή Πολλές Ελιές.

Την γυναίκα είδαν από το παράθυρο, πεσμένη στο πάτωμα και μέσα σε λίμνη αίματος περίοικοι, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Η ηλικιωμένη από την Αίγινα βρέθηκε μαχαιρωμένη πολλές φορές σχεδόν σε όλο το σώμα της, ενώ έφερε σακούλα στο κεφάλι.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι της αλλά ούτε εικόνα έρευνας, οδήγησε τους αστυνομικούς να στραφούν στην αναζήτηση του γιου της, ως βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της γυναίκας.

Πρόκειται για έναν άνδρα με βαριά ψυχιατρικά προβλήματα, τον οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί και προσήγαγαν, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα για διατάραξη κοινής ησυχίας επειδή ακουγόταν φασαρία από το σπίτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύθνος: βρέθηκε ναυάγιο πλοίου που τορπίλισε ο “Κατσώνης” το 1943 (εικόνες)

Σκοτώθηκε επιστρέφοντας από την βάπτιση του εγγονιού της

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας