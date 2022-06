Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: η Ισπανία στέλνει οπλικά συστήματα

Η Ισπανία, αποστέλει οπλισμό στην Ουκρανία για την ενίσχυση των δυνάμεων απέναντι στην ρωσική εισβολή.

Η Ισπανία θα προσφέρει στην Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και τεθωρακισμένα Leopard, αυξάνοντας τη στρατιωτική της βοήθεια προς τη χώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα El Pais.

Παράλληλα η Μαδρίτη θα προσφέρει κρίσιμης σημασίας εκπαίδευση στον ουκρανικό στρατό για τον χειρισμό των τεθωρακισμένων αυτών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία, όπου ο ισπανικός στρατός έχει αναπτύξει 500 μέλη του στο πλαίσιο της ενισχυμένης παρουσίας του ΝΑΤΟ.

Μια δεύτερη φάση της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η El Pais σημείωσε ότι το ισπανικό υπουργείο Άμυνας οριστικοποιεί την παράδοση στο Κίεβο αντιαεροπορικών πυραύλων Shorad Aspide, τους οποίους ο ισπανικός στρατός έχει αντικαταστήσει με ένα πιο εξελιγμένο σύστημα.

Μέχρι στιγμής η Μαδρίτη έχει προσφέρει στο Κίεβο πυρομαχικά, εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ελαφρά όπλα.

Πηγές δήλωσαν στην ισπανική εφημερίδα ότι την σχετική πρόταση για την παροχή αυξημένης βοήθειας προς την Ουκρανία έκανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στον Ουκρανό πρόεδρο όταν συναντήθηκαν στις 21 Απριλίου, όμως διευκρίνισαν ότι η διαδικασία καθυστέρησε λόγω της περιπλοκότητάς της.

