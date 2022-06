Life

“Άγριες Μέλισσες” τρεις μήνες μετά... (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή πρέπει να πάρουν μια δύσκολη απόφαση και να βρεθούν απέναντι σε όλο το χωριό, ενώ ο Δούκας διώχνει τον Ακύλα από το σπίτι του.

Τρεις μήνες μετά…

Ο καιρός περνάει στο Διαφάνι, όμως, τα έργα του αεροδρομίου καθυστερούν. Ο Λάμπρος περνάει από επιτροπή για να πάρει τη θέση του πίσω, ενώ η Δρόσω ανησυχεί για την κατάσταση του Κωνσταντή. Ο Ακύλας ιδρύει το δικό του κόμμα, με μπροστάρη τον Λευτέρη. Ο Μπάμπης και η Κορίνα αποφασίζουν να φύγουν στην Κρήτη και η Πηνελόπη βρίσκει στον δρόμο της μια μάρτυρα που θα μπορούσε να τη βοηθήσει.

