Ιταλία: Μητέρα συνελήφθη για τη δολοφονία της κόρης της

Τραγωδία με θύμα μικρό παιδί και δράστη τη νεαρή μητέρα του.

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Κατάνια, στην Ιταλία, όπου μία γυναίκα κατήγγειλε την Κυριακή την απαγωγή της κόρης της από ένοπλους και στη συνέχεια ομολόγησε το φόνο της κόρης της, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς πού ήταν το πτώμα του παιδιού της.

Η περίπου 20 ετών μητέρα είπε πως, τρεις άνδρες άρπαξαν το παιδί της από το αυτοκίνητό της, αλλά όπως φάνηκε στη συνέχεια, η νεαρή πήγε στο σπίτι της και στη συνέχεια στην Αστυνομία μαζί με την οικογένειά της.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν, αλλά δεν βρήκαν μάρτυρες να επιβεβαιώσουν το περιστατικό αλλά ούτε εικόνες από κάμερες στο σημείο . Γι’ αυτό αμέσως ξεκίνησαν εκτενέστερες ενδοοικογενειακές ανακρίσεις για να εξιχνιάσουν το περιστατικό.

Η γυναίκα, που έπεφτε σε συνεχείς αντιφάσεις, τελικά ομολόγησε και έδειξε στις Αρχές πού ήταν κρυμμένο το πτώμα της κόρης της, σε απόσταση σχεδόν 200 μέτρων από το σπίτι της.

Όπως αναφέρει η La Republica η γυναίκα κάποια στιγμή έσπασε και άρχισε να κλαίει. Στη συνέχεια οδήγησε τους αστυνομικούς στο χωράφι που βρισκόταν το πτώμα του παιδιού.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε στους καραμπινιέρους η γυναίκα, η οποία δεν ήταν σε θέση να δώσει πλήρη περιγραφή του εγκλήματος ή να αναφέρει κάποιο κίνητρο. Η εισαγγελία μεριμνά για τη σύλληψή της για διακεκριμένη ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος».

