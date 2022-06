Πολιτική

Παυλόπουλος: Προκλητικός ο Στόλτενμπεργκ - Λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Ερντογάν

Έντονα επικριτικός για την στάση και τις δημόσιες τοποθετήσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ, ήταν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκώματος «ΝΤΡΕΔΕΣ, στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας» ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπιος Παυλόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η ιστορία των Ντρέδων και ο ηρωισμός τους, κατά τους Αγώνες της Εθνεγερσίας του 1821, μας δείχνουν σήμερα τον δρόμο, ως «δείκτες πορείας», και για την υπεράσπιση των Εθνικών μας Θεμάτων και των Εθνικών μας Δικαίων. Απέναντι στην αδίστακτη προκλητικότητα της Τουρκίας -που συνιστά προκλητικότητα και απέναντι στην Διεθνή Κοινότητα και στην Διεθνή Νομιμότητα- απαντάμε, ενωμένοι και ανυποχώρητοι, ότι κατά την υπεράσπιση αυτή θα επιβάλλουμε την εφαρμογή του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο σύνολό τους.

Και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, η οποία είναι το τελευταίο τμήμα του Ελληνισμού που σ’ ένα μέρος του υπάρχει ακόμη τουρκική κατοχή, πραγματικό όνειδος για την Διεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προς τους Εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζουμε, όπως προείπα, ότι οι προκλήσεις και απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας είναι και προκλήσεις και απειλές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού τα Εθνικά μας Θέματα είναι, με βάση αυτό τούτο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και Θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελούν δε πραγματική πρόκληση εναντίον της Ελλάδας και της Διεθνούς Νομιμότητας γενικότερα η στάση και οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος εξισώνει την Τουρκία όταν απειλεί ευθέως την Ελλάδα κατά παράβαση κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου με την Ελλάδα, η οποία τηρεί στο ακέραιο τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Συμπεριφερόμενος έτσι ως εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν».

