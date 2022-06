Υγεία - Περιβάλλον

“Γιατρός για Όλους”: Πώς θα γίνει η εγγραφή από 1η Ιουλίου

H υπουργική απόφαση για το πως θα γίνει η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

Εκδόθηκε από τον τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη η απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος "Γιατρός για όλους", μέσω των οποίων όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν πρόσβαση στη περίθαλψη υγείας μέσω του προσωπικού τους γιατρού, ενώ όσοι δεν το πράξουν θα επιβαρύνονται με αύξηση 10% της συμμετοχής τους σε φάρμακα και εξετάσεις, ενώ θα χάνουν και τη σειρά τους σε ιατρικές πράξεις που χρήζουν νοσηλεία. Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Ιουλίου.

Ειδικότερα η Υπουργική Απόφαση αναφέρει:

Διαδικασία εγγραφής πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό

Η εγγραφή σε προσωπικό ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα, ενώ εάν ο πολίτης τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, τους προσωπικούς ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύνανται να προσδιορισθούν μεταγενέστερα, με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά ιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Τρόποι εγγραφής

Ι) Εγγραφή από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς taxisnet. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

ΙΙ) Εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό ιατρό:

Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. Για εγγραφή διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη. Ο/η υπάλληλος της γραμματείας της δομής ή ο προσωπικός ιατρός εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό, με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών ως διαπιστευμένος χρήστης. Καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη. Η διεύθυνση του πολίτη είναι προκαταχωρημένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής.

Σε περίπτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση σημειώνονται και τα απαραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος».

O διενεργών την εγγραφή επιλέγει προσωπικό ιατρό, με βάση την επιθυμία του πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Δικαιολογητικά ταυτοποίησης

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επιδείξει ο πολίτης κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εγγραφής στη δομή, στον προσωπικό ιατρό είναι τα ακόλουθα:

- Έγγραφο Ταυτοποίησης/φωτοαντίγραφο εγγράφου (π.χ Δελτίο Ταυτότητας).

- Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

Σε βάθος 6μήνου οι εγγραφές

Όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, ανάλογα με τους εγγεγραμμένους η πολιτεία θα "αγοράζει" ώρες από τους γιατρούς. Δηλαδή, ανάλογα τον αριθμό των εγγεγραμμένων, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει αντίστοιχες ώρες από την ημερήσια εργασία του Προσωπικού Ιατρού, με ανώτατο όριο τις 7 ώρες, αν σε αυτόν έχουν εγγραφεί 2 χιλιάδες άτομα.

Την εγγραφή των ιατρών θα συνοδεύσει η εγγραφή των πολιτών στο σύστημα, το οποίο θα ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε βάθος 6μηνου.

Αν και η εγγραφή στο σύστημα δεν θα είναι υποχρεωτική, κίνητρα και αντικίνητρα έχουν προβλεφθεί και για την προσέλκυση των πολιτών, η οποία επίσης δεν ήταν η αναμενόμενη στην προηγούμενη προσπάθεια.

Όσοι δεν εγγραφούν στο σύστημα και λαμβάνουν συνταγές και παραπεμπτικά εκτός του προσωπικού τους ιατρού θα έχουν αυξημένη συμμετοχή, κατά 10%. Δηλαδή, εκεί που η συμμετοχή ήταν μηδενική θα αυξάνεται στο 10%, όπου ήταν 10% στο 20% και για όσα ήταν στο 25% θα εκτοξευθεί στο 35%.

Επιπλέον, όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα στα ραντεβού στο δημόσιο τομέα.

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι μέσω του προσωπικού γιατρού να προωθηθεί η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα υγείας και οι πολίτες να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους ανάλογη με εκείνη που διατηρούν συνήθως ως γονείς με τους παιδίατρους των παιδιών τους.

Ο προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και δωρεάν θα συνταγογραφούν φάρμακα, θα παίρνουν οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.

Η πολιτεία θα παρακολουθεί τις διαδικασίες από το ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού που δημιουργείται και μόνο μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν επισκέπτονται τον Προσωπικό τους Ιατρό.

