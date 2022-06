Οικονομία

Ανακύκλωση συσκευών: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός για την επιδότηση

Βήμα - βήμα η διαδικασία για την ανακύκλωση συσκευών. Πότε ολοκληρώνεται και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών μετά την ανάρτησή στο ΦΕΚ την περασμένη εβδομάδα.

Η πλατφόρμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» βοηθά τα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν έως και τρεις παλιές ηλεκτρικές συσκευές που αφορούν κλιματιστικά, ψυγεία ή καταψύκτες, με νέες.

Η το επιδοτούμενο ποσό καλύπτει από 30% μέχρι 50% του κόστους των συσκευών με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ ανά συσκευή.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο οικιακές συσκευές και κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία έως τρεις συσκευές προς επιχορήγηση, με στόχο την ανακύκλωση και αντικατάσταση με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη.

Πιο συγκεκριμένα, η επιδότηση αφορά στην αντικατάσταση και ανακύκλωση:

παλαιών κλιματιστικών -που είναι παλαιάς τεχνολογίας και με παλιό ψυκτικό υγρό (μέχρι 2) με νέα ενεργειακής κλάσης από Α++ και καλύτερη (δηλαδή Α+++)

παλαιών ψυγείων -με παλαιά ενεργειακή κατάταξη- (μέχρι 1) με νέα ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη (δηλαδή D, C, B, A) ή παλαιών καταψυκτών (μέχρι 1) με νέους ενεργειακής κλάσης από F και καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A)

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα δημοσιευθεί λίστα με όλους τους εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα προμηθευτές. Οι έμποροι που συμμετέχουν και πωλούν τις επιδοτούμενες συσκευές θα κατευθύνουν τους καταναλωτές σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα που είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Η πλατφόρμα από σήμερα ανοίγει σταδιακά ανά ΑΦΜ:

21/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1 & 2

22/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4

23/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6

24/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

25/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Η αίτηση, γίνεται ηλεκτρονικά και το μόνο που απαιτείται είναι κωδικοί taxisnet και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτηση.

Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε κατοικία. Η κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) που αναφέρεται στην αίτηση θα πρέπει να ταυτίζεται αφενός με την οικία που ήταν τοποθετημένη η παλαιά ηλεκτρική συσκευή προς ανακύκλωση και αφετέρου με την οικία όπου θα τοποθετηθεί η νέα επιδοτούμενη συσκευή.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιασμένη, είτε παραχωρημένη κατοικία. Αρκεί να υπάρχει ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίησή της.

Από 30% έως 50% η επιδότηση

Η επιδότηση, ξεκινά από 30% και φτάνει εως και το 50% του κόστους των συσκευών με γνώμονα μία από τις 4 παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του επιδοτούμενου:

από 5.000 ευρώ και κάτω, ο ωφελούμενος δικαιούται 50% επιδότηση (1η εισοδηματική κατηγορία)

πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 45% επιδότηση (2η εισοδηματική κατηγορία)

πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 35% επιδότηση (3η εισοδηματική κατηγορία) και

πάνω από 20.000 ευρώ, ο ωφελούμενος δικαιούται 30% επιδότηση (4η εισοδηματική κατηγορία)

Το τελικό ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της με ανώτατα όρια να είναι τα 710 ευρώ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για 15 ημέρες (5/7/2022) και έπειτα όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια, οικονομικά και κοινωνικά. Το πρόγραμμα αφορά όλους, ακόμη και όσους έχουν υψηλά εισοδήματα, αλλά για την προτεραιότητα υπάρχουν κριτήρια.

Αυτά είναι:

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας Η ύπαρξη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια Η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας Ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών

Με ψηφιακό κουπόνι θα πραγματοποιείται η αγορά

Στους επιδοτούμενους που θα προκύψουν με βάση τη σειρά κατάταξης θα δοθεί ένα ψηφιακό κουπόνι.για κάθε συσκευή, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κουπονιών που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι τρεις.

Πάνω στο κουπόνι υπάρχουν τα εξής στοιχεία:

Ένας μοναδικός κωδικός (Voucher ID).

Το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου του κουπονιού, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης.

Την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή (κλιματιστικό, ψυγείο).

Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία.

Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

Το κουπόνι που εκτιμάται ότι θα εκδίδεται μετά από περίπου 3-4 εβδομάδες, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς έως τις 16/9/2022.

Δίνοντας το κουπόνι στον έμπορο, ο πολίτης καλύπτει ένα μέρος της τιμής του, οπότε θα πρέπει να εξοφλήσει με δικά του μέσα, μετρητά, κάρτα, δόσεις κ.λπ. με την ευθύνη του πολίτη ως προς το σκέλος της ανακύκλωσης να ολοκληρώνεται όταν παραδοθούν οι παλιές συσκευές στον έμπορο.

