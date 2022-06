Κόσμος

Κολομβία: νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από κατάρρευση εξέδρας σε ταυρομαχίες (βίντεο)

Ανατριχιαστικές εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου από το συμβάν στην Κολομβία.

Ένα θλιβερό συμβάν συνέβη στην Κολομβία, στερώντας τη ζωή τουλάχιστον σε 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη εκατοντάδες.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 500 τραυματίσθηκαν όταν κατέρρευσε ξύλινη εξέδρα κατά την διάρκεια ταυρομαχίας στην κεντρική Κολομβία, μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η ανατριχιαστική στιγμή της κατάρρευσης της κερκίδας.

#ImagenesFuertes ??



?? Un dron capta el momento exacto cuando se desploma parte de una plaza de toros en El Espinal #Colombia



?? Hasta el momento no hay cifra oficial de heridos, pero se habla de al menos 500 personas afectadas #Puebla



?? @NICOLASRINCON pic.twitter.com/VElWtnf58l — Espacio Libre Puebla (@espaciolibrepue) June 26, 2022

#UltimaHora ???

Se registra un DESPLOME de gradas en la plaza de toros "El Espinal", #Colombia; se reportan cientos de victimas ?? pic.twitter.com/pdU47f8ocO — Alcance Diario (@AlcanceDiario) June 26, 2022

«Προς το παρόν, υπάρχουν τέσσερις νεκροί. Δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Χοσέ Ρικάρντο Ορόσκο, κυβερνήτης της επαρχία Τολίμα.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Εσπινάλ.

Η τριώροφη ξύλινη εξέδρα ήταν γεμάτη θεατές που παρακολουθούσαν την ταυρομαχία.

«Περί τους 30 είναι σοβαρά τραυματισμένοι (...) ο απολογισμός είναι προσωρινός, διότι ακόμα μεταφέρουν τους τραυματίες», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

