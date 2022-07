Κόσμος

Ουκρανία - Οδησσός: δεκάδες νεκροί από ρωσικό πύραυλο σε πολυκατοικία (εικόνες)

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων της πυραυλικής επίθεσης των Ρώσων. Να μην αναρτούν εικόνες στα social media ζητούν οι Αρχές από τους πολίτες.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλος που εκτόξευσε ρωσικό «στρατηγικό βομβαρδιστικό» έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες 9ώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια της Οδησσού, του μεγάλου λιμανιού της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ως τώρα «έχουμε 14 νεκρούς και 30 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που δυσχεραίνει πυρκαγιά, είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Ο ρωσικός πύραυλος έπληξε «εννιαώροφη πολυκατοικία στην περιφέρεια Μπίλγκοροντ-Δνείστερου», περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Οδησσού, σύμφωνα με τον Σερχίι Μπρατσούκ, τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού.

Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να μην αποκαλύπτουν τις κινήσεις των στρατευμάτων και των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μην γράφετε ούτε πού, ούτε από ποιους, ούτε πότε!», για να μην τεθούν σε κίνδυνο στρατιωτικοί, τόνισε σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας

Ο κ. Μπρατσούκ διευκρίνισε πως τα παιδιά τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, γύρω στη 1 τη νύχτα, επίθεση με πυράυλους στην περιοχή του Μπελγκοροντ, έπληξε τριώροφα και τετραώροφα κτήρια, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, εκ των οποίων 1 παιδιί και τραυματίζοντας άλλον έναν άνθρωπο.





Ουκρανός ταξίαρχος.: Η Ρωσία χρησιμοποιεί παλιούς σοβιετικούς πυραύλους, που δεν είναι ακριβείας

Η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους που δεν είναι ακριβείας, από τα παλιά σοβιετικά αποθέματά της, για πάνω από το 50% των επιθέσεων της στην Ουκρανία και ο ρυθμός των πληγμάτων έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δήλωσε την Πέμπτη ένας ταξίαρχος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο ταξίαρχος Αλέξι Χρόμοφ είπε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι η Ρωσία προσπαθούσε να πλήξει στρατιωτικές και άλλες υποδομές κρίσιμης σημασίας αλλά χρησιμοποιεί παλιούς, σοβιετικούς πυραύλους που είναι λιγότερο ακριβείς και οδηγούν σε σημαντικές απώλειες αμάχων. Η ανάλυσή του Χρόμοφ διαφέρει από εκείνη ορισμένων Ουκρανών πολιτικών που κατηγορούν τη Ρωσία ότι πλήττει σκόπιμα τους αμάχους για να σπείρει τον πανικό.

«Οι στόχοι του εχθρού παραμένουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι κρίσιμες υποδομές και η βιομηχανία, τα δίκτυα μεταφορών. Ταυτόχρονα, ο άμαχος πληθυσμός υφίσταται σημαντικές απώλειες λόγω πληγμάτων» που δεν βρίσκουν στόχο, είπε ο Χρόμοφ.

«Στις πυραυλικές επιθέσεις του, ο εχθρός, σε πάνω από το 50% των περιπτώσεων χρησιμοποιεί πυραύλους από τα σοβιετικά αποθέματα, που δεν είναι ακριβείας. Ως αποτέλεσμα, πλήττονται πολιτικά κτήρια», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Χρόμοφ, 202 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον της Ουκρανίας κατά το δεύτερο 15μερο του Ιουνίου, από 120 το πρώτο δεκαπενθήμερο, ενώ το δεύτερο μισό του μήνα χτυπήθηκαν 68 μη στρατιωτικοί στόχοι.

