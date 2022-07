Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η 31η Ιουλίου και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.





"Ο Ιούλιος δεν μας εγκαταλείπει με ευχάριστη ανάμνηση, ακριβώς ότι έχω πει για γεωτρύπανα από την πλευρά της Τουρκίας την 31η Ιουλίου", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος της εκπομπή "σήμερα θα μπορούσαμε να έρθουμε κοντά με αγαπημένα μας πρόσωπα και να χαρούμε στιγμές"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

