Missing Alert για εξαφάνιση ανήλικης

Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού" για την εξαφάνιση της ανήλικης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές με την εξαφάνιση ανήλικης στις 28/06/2022, στις 18.00 ώρα. Η ανήλική, Γαλήνη Σ. 17 ετών εξαφνίστηκε από το Αιγάλεω.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα 08/07/2022 στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γαλήνη Σ. έχει ύψος 1.68 μ., ζυγίζει 70 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρη αμάνικη μπλούζα, μπεζ σορτσάκι, ασημί σανδάλια, μαύρη δερμάτινη τσάντα και φοράει βραχιόλι στο αριστερό πόδι.

