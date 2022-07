Κοινωνία

Μπάλλος: Εγκλωβισμός περιπατητή σε μονοπάτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση συνδρομής στον άνδρα, ο οποίος δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει την πορεία του, έστησαν πυροσβέστες, Δήμος και εθελοντές.

Δεν έχουν τέλος οι επιχειρήσεις διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

Η νέα κλήση για βοήθεια έγινε το απόγευμα του Σαββάτου από περιπατητή στο μονοπάτι του Μπάλου.

Πρόκειται για έναν 44χρονο από το Τέξας ο οποίος δυσκολεύτηκε κατά την ανάβαση του μονοπατιού από την όμορφη παραλία του Μπάλου.

Αμέσως κοντά στον αλλοδαπό που δεν είχε τραυματιστεί, αλλά δεν μπορούσε και να συνεχίσει την πεζοπορία έσπευσαν για βοήθεια 4 άτομα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου, 2 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κισάμου έστειλε ιδιώτη με γαϊδούρακι.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε πάνω στο ανηφορικό μονοπάτι εξαντλημένος και με τη βοήθεια των πυροσβεστών, όπως φαίνεται στη φωτογραφία της ΕΡΤ Χανίων, αλλά και των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, έφτασε στο χώρο του πάρκινγκ, εκεί δηλαδή που σταματάνε τα αυτοκίνητα και ξεκινάει η πεζοπορία για τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, που κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται χιλιάδες Έλληνες και ξένοι τουρίστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγνοούμενοι στην Χαλκιδική: Νεαροί παρασύρθηκαν από ρεύματα - Το πάρτι έγινε “εφιάλτης”

Η Έφη Θώδη τραγούδησε το “Madame” σε πανηγύρι και έγινε viral (βίντεο)

Μεταξά – Καπότσης: Φωτογραφίες από τον γάμο τους