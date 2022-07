Πολιτική

Οικονόμου: O Τσίπρας έχει “χάρισμα” κι αντιλαμβάνεται μια δική του πραγματικότητα

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 για τις εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια, αλλά και για την τακτική των τουρκικών προκλήσεων.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας για τα εθνικά θέματα, την οικονομία και το πολιτικό κλίμα.

Ο Γιάννης Οικονόμου επεσήμανε πως είναι αυτονόητη η καταδίκη του εμπρησμού στις εγκαταστάσεις του Real FM και σημείωσε πως ευτυχώς δεν υπήρξε, πέρα από τις ζημιές, σοβαρή επίπτωση σε κάποιον από τους εργαζόμενους στον σταθμό την ώρα της επίθεσης και της πυρκαγιάς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι μια επίθεση που αξίζει την αυτονόητη καταδίκη όλων μας. Είναι μια επίθεση στην ελευθεροτυπία. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα και δεν έχουμε τραυματισμούς. Να εκφράσουμε εκτός από την καταδίκη μας και τη συμπαράστασή μας στους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού σταθμού αλλά και τη βεβαιότητά μας ότι θα συνεχίσουν με την ίδια ποιότητα, με το ίδιο πείσμα, με το ίδιο πάθος να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η ελεύθερη δημοσιογραφία, η ελευθεροτυπία, η πολυφωνία, ο πλουραλισμός είναι βασικοί πυλώνες της Δημοκρατίας και της ποιότητας της Δημοκρατίας και γύρω από αυτό πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι και να διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να λειτουργεί όπως πρέπει. Οι διωκτικές Αρχές και η Δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους σε ό, τι αφορά τους ενόχους, σε όλους όσοι φαντάζονται ότι μπορούν μέσα από τραμπουκισμούς και τέτοιου είδους άνανδρες ενέργειες να φοβίσουν, να πανικοβάλουν και να τρομοκρατήσουν ελεύθερες, δημιουργικές και δημοκρατικές φωνές».

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και το κύμα ανατιμήσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «όλες οι χώρες είναι αντιμέτωπες με την ακρίβεια, όχι μόνο η Ελλάδα, είναι αντιμέτωπες με αχαρτογράφητα νερά. Οφείλουν όλες οι χώρες να επεξεργάζονται σενάρια για το τι μπορεί να βρουν μπροστά τους. Η Κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί διάφορα σενάρια».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τα τιμολόγια ρεύματος και την ακρίβεια στα καύσιμα, αλλά και την χορήγηση, το προηγούμενο διάστημα, έκτακτου βοηθήματος σε ομάδες ευάλωτων πολιτών, λέγοντας πως όλα αυτά δρομολογήθηκαν «μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον και χωρίς να έχει προστεθεί ούτε ένα ευρώ φορολογικής επιβάρυνσης στον Έλληνα πολίτη».

«Έχουμε πολλές φορές εξηγήσει γιατί δεν είναι εφικτή και δόκιμη η μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πρώτον, διότι τα έσοδα του Δημοσίου είναι πολύ περισσότερο εξαρτώμενα από τους έμμεσους φόρους, σε σχέση με άλλους χώρες και δεύτερον ό,τι εκείνο που προκρίνει η Κυβέρνηση και συστήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα στοχευμένα και όχι τα οριζόντια μέτρα», είπε ο Γιάννης Οικονόμου.

Προσέθεσε με νόημα πως «οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι», ενώ ερωτηθείς εάν θα υπάρξει νέο έκτακτο βοήθημα ή παράταση του fuel pass το φθινόπωρο, ανέφερε ότι «όταν κάποιο μέτρο το έχουμε ζυγίσει σωστά και θεωρούμε ότι μπορεί να πιάσει τόπο, το ανακοινώνουμε στην ώρα του. Ότι μπορούμε να κάνουμε για την στήριξη της κοινωνίας, θα το κάνουμε».

«Αδιέξοδη η πρακτική των τουρκικών προκλήσεων»

Για τις τουρκικές προκλήσεις, με αφορμή και τον περιβόητο «χάρτη του Μπαχτσελί», ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «αυτή η πρακτική των ακραίων προκλήσεων της Τουρκίας, σε κάθε επίπεδο, ανεξάρτητα για ποιον λόγο γίνεται, είναι μια εντελώς αδιέξοδη πρακτική».

Σημείωσε με νόημα πως «η Ελλάδα δεν εγκλωβίζεται» και ότι «οι απόψεις αυτές δεν μπορούν να δημιουργήσουν καμία νέα πραγματικότητα. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι διασφαλισμένα βάσει Συνθηκών», προσθέτοντας και την στήριξη από τους συμμάχους της Ελλάδας, αλλά και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει την τοξικότητα»

Ερωτηθείς για το βίντεο του Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο οποίος χαρακτήρισε την Νίκη Κεραμέως ως την «Πισπιρίγκου της Παιδείας», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως πρόκειται για «ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τοξικότητας που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιλέξει να τοποθετούνται στα θέματα του πολιτικού μας βίου. Χαρακτηρίζουν απόλυτα αυτούς που χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις εκφράσεις. Δεν θα τους παρακολουθήσουμε».

«Σε ότι αφορά τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι η Κυβέρνηση δεν θα παρακολουθήσει αυτό το ύφος, την τοξικότητα και τον εκχυδαϊσμό του πολιτικού διαλόγου. Εμείς έχουμε επιλέξει να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών», συμπλήρωσε ο κ. Οικονόμου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Σχετικά με το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «η πρώτη φορά που ο κ. Τσίπρας ζήτησε εκλογές ήταν όταν στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, πολλαπλασιάζονταν τα κρούσματα κορονοϊού λόγω της μετάλλαξης όμικρον. Την δεύτερη ήταν όταν έλεγε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δραπετεύσει το φθινόπωρο. Ο κ. Τσίπρας αντιλαμβάνεται μια πραγματικότητα που μόνο αυτός αντιλαμβάνεται, προφανώς έχει κάποιο χάρισμα και αντιλαμβάνεται μια δική του πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι απόλυτα προσηλωμένος στην θεσμική τάξη των πραγμάτων και όσοι δεν τον διάβασαν σωστά, αυτό δεν το ξέρουν».

