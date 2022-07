Κοινωνία

Εισαγγελική παρέμβαση για το συμβάν με το περιπολικό

Το βίντεο στα social media που προκάλεσε σάλο έχει μπει στο "μικροσκόπιο της εισαγγελείας".

Προκαταρκτική εξέταση θα διενεργηθεί με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα για βίντεο που αναρτήθηκε σε social media και προκάλεσε σάλο με το "περιπολικό" που στα πίσω καθίσματα φαίνεται να έχει γυναίκες στα πίσω καθίσματα και να περνά με κόκκινο.

Στο βίντεο διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων που έχει αναρτηθεί στο Tik Tok αποτυπώνεται η καμπίνα ενός αυτοκινήτου, που μοιάζει να ειναι περιπολικού, στο όποιο οδηγός είναι ένας αστυφύλακας και συνοδηγός του ένας υπαστυνόμος.

Το αυτοκόινητο είναι μάρκας Peugeot 308 και πανομοιότυπο με αυτά που έχει προμηθευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιπολικό φαίνεται να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος με αναμμένους φάρους και σειρήνες. Λίγο πριν περάσει ένα κόκκινο φανάρι, ακούγονται γυναικείες φωνές από τα πίσω καθίσματα του περιπολικού από όπου κι έχουν καταγραφεί όλες οι εικόνες του βίντεο.

