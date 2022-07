Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Νεκροί και τραυματίες

Ένοπλος άνοιξε πυρ και πυροβολούσε αδιακρίτως σε εμπορικό κέντρο. Οπλισμένος πολίτης σκότωσε τον δράστη.

Ένας άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο του Γκρίνγουντ, στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά ενός οπλισμένου πολίτη, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς. «Φαίνεται πως ένας καλός Σαμαρείτης που ήταν οπλισμένος αντιλήφθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη και πυροβόλησε τον ένοπλο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Γκρίνγουντ, ο Τζιμ Άιζον. Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, συμπλήρωσε.

«Μας αηδιάζει άλλο ένα περιστατικό τέτοιου είδους στη χώρα μας», σχολίασε ο Κρις Μπέιλι, υπαρχηγός της αστυνομίας στην Ιντιανάπολις.

Το Γκρίνγουντ είναι ένα προάστιο περίπου 60.000 κατοίκων, νότια της Ιντιανάπολις.

