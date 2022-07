Τεχνολογία - Επιστήμη

“Τζέιμς Γουέμπ” – Κριμιζής στον ΑΝΤ1: Πολύ σημαντική η ανακάλυψη υδρατμού σε εξωπλανήτη

Ο κορυφαίος Έλληνας ακαδημαϊκός με συμμετοχή σε προγράμματα της ΝΑΣΑ, Δρ. Σταμάτιος Κριμιζής μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Τζέιμς Γουέμπ γύρισε σελίδα για την ανθρωπότητα, μας έδωσε την δυνατότητα, με τις εικόνες που συλλέγει να ταξιδέψουμε στον χρόνο και να εξερευνήσουμε το σύμπαν όπως ποτέ άλλοτε δεν είχαμε φανταστεί πως θα μπορούσαμε.

Αποκαλύπτει εκπληκτικές φωτογραφίες που προκαλούν δέος αλλά και την ελπίδα πως θα αντικρύσει κόσμους μακρινούς που μπορούν ακόμη και να φιλοξενήσουν ζωή.

Ο Έλληνας ακαδημαϊκός με συμμετοχή σε προγράμματα της NASA, Σταμάτης Κριμιζής, εξήγησε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ότι, «σε έναν εξωπλανήτη , ένα πλανήτη όπου περιστρέφεται γύρω από κάποιον Ήλιο, ανακαλύφθηκε υδρατμός… νερό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καταπληκτικό».

Λίγα 24ωρα μετά τις αποκαλύψεις του Τζειμς Γουέμπ, η Αθήνα έγινε η παγκόσμια πρωτεύουσα της αστρονομίας καθώς διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας με την ελίτ των επιστημόνων του κλάδου, να πραγματοποιεί την πρώτη παρουσίαση των ευρημάτων του διαστημικού τηλεσκοπίου.

Ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, Μανώλης Γεωργούλης, δήλωσε ότι, «γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα μέχρι και μικρότερες περιοχές όπου είναι ουσιαστικά μαιευτήρια αστέρων εκεί όπου γεννιούνται τα αστέρια».

Οι φωτογραφίες υπερθέαμα, παρέχουν τη βαθύτερη ματιά που έχει μπορέσει να ρίξει η ανθρωπότητα στο διάστημα, τόσο από άποψη χρόνου όσο και απόστασης.

Μια ματιά στο σύμπαν που δεν ήταν ποτέ πριν εφικτή και μπορεί να συμβάλει στο να απαντηθεί το μεγάλο μυστικό της δημιουργίας.

