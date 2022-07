Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α' τρίμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα.



Αύξηση 3,8% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, και διαμορφώθηκε σε 30,77 δισ. ευρώ από 29,64 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 25,9%, από 26,7 δισ. ευρώ σε 33,7 δισ. ευρώ. Αντίθετα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -9,3% το α' τρίμηνο του 2022 από 9,8% το α' τρίμηνο του 2021.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής:

Οι ιδιωτικές επενδύσε ις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 3,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,7% σε σύγκριση με 22,9% το α' τρίμηνο του 2021.

Σταϊκούρας: Σημαντική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών από την κυβερνητική πολιτική

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας για την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 1ο τρίμηνο του 2022 αναφέρει:

«Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων του 1ου τριμήνου του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Εμφανίζεται μάλιστα, υψηλότερο, από όλα τα αντίστοιχα πρώτα τρίμηνα της τελευταίας δεκαετίας. Η παραπάνω εξέλιξη αποδεικνύει ότι η οικονομική πολιτική που υλοποιεί η Κυβέρνηση, με κύριους άξονες τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τη συνακόλουθη αύξηση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με το ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης που έχει λάβει κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων κρίσεων, συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και στην αντιρρόπηση των απωλειών, που προκαλούν οι διαδοχικές κρίσεις, οι οποίες πράγματι επιφέρουν αυξήσεις στο επίπεδο των τιμών, των αγαθών και υπηρεσιών.

Στήριξη που αποτυπώνεται και στην αύξηση – κατά 42 δισ. ευρώ – που έχουν παρουσιάσει οι καταθέσεις των πολιτών τα τελευταία 3 έτη. Συνεπώς, οι σημαντικές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – κυρίως των πιο αδύναμων πολιτών – που προκαλεί η άνοδος του πληθωρισμού, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αμβλύνονται, σε σημαντικό βαθμό χάρη στην ορθή και αποτελεσματική οικονομική στρατηγική της Κυβέρνησης. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, με στόχο να ξεπεράσουμε τις αναταράξεις που προκαλούν οι πολυ-επίπεδες κρίσεις και να συνεχίσουμε στον δρόμο της υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής».

