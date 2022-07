Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Μπαίνει πλαφόν στις πάγιες χρεώσεις

«Φρένο» στις αυξήσεις παγίων με πλαφόν που θεσμοθετεί η κυβέρνηση. Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Νομοθετική παρέμβαση για την επιβολή ανώτατου ορίου χρέωσης των μηνιαίων παγίων στους λογαριασμούς ρεύματος, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας πριν λίγο στη Βουλή.

«Ορίσαμε ότι οι προμηθευτές πρέπει να δηλώνουν την καθαρή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Είδαμε τελικά, ότι κάποιοι προμηθευτές, ενώ όρισαν καθαρή τιμή, υπερ-πολλαπλασίασαν τις χρεώσεις παγίων. Τις πάγιες χρεώσεις. Γι αυτό και σήμερα, φέρνουμε μια τροποποίηση και επιβάλλουμε στους προμηθευτές, ανώτατο πλαφόν στα 5 ευρώ, για χρεώσεις πάγιες. Η μηνιαία χρέωση, το ανώτερο ταβάνι που μπορούν να έχουν είναι 5 ευρώ. Έτσι περιορίζουμε από τα 15 και από τα 20 ευρώ-κάποιοι άλλοι είχαν μεγαλύτερες πάγιες χρεώσεις αναλογικά με την κατανάλωση που αυτό δεν είναι σωστό- και έτσι βάζοντας πλαφόν τους περιορίζουμε», είπε ο κ. Σκρέκας και ενημέρωσε την ολομέλεια ότι κατατίθεται σήμερα η νομοθετική παρέμβαση.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, πήρε μέτρα.

«Θέσαμε σε λειτουργία, βάζοντας πλαφόν στις τιμές αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τη διαφορά, από το πλαφόν που έβαλε ανά τεχνολογία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μέχρι τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, την ανακτά, την οδηγεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και επιστρέφεται στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών, μέσα από τις επιδοτήσεις που εμείς ανακοινώνουμε κάθε μήνα και που συμμετέχει και ο κρατικός προϋπολογισμός», είπε ο κ. Σκρέκας και αναφέρθηκε στα αποτελέσματα αυτού του μηχανισμού. «Τις πρώτες 15 ημέρες λειτουργίας του, αυτός ο μηχανισμός απέδωσε πάνω από 330 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τέλος Ιουλίου εκτιμούμε ότι ίσως και να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ ... Εκτιμούμε ότι αυτό τους επόμενους μήνες, θα αποδώσει ακόμα περισσότερο», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρουσίασε αυτόν τον μηχανισμό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, πριν λίγες ημέρες και πρότεινε την αλλαγή του ευρωπαϊκού μοντέλου προσδιορισμού τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτό που ισχύει σήμερα, και την αντικατάστασή του από ένα μοντέλο που αποσυνδέει την τιμή φυσικού αερίου από την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, με τρόπο που να μειώνει τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και άρα την τιμή του ρεύματος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Σκρέκας είπε ότι η πρόταση αυτή στηρίχθηκε από πολλές χώρες όπως και η ανάγκη για την έναρξη συζήτησης στην Ευρώπη, για πιθανή αλλαγή αυτού του μοντέλου που «δυστυχώς, συνδέει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με το φυσικό αέριο».

«Αυτό το έκανε η Ελλάδα, πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τώρα έρχονται οι ευρωπαϊκές χώρες, μετά την Ελλάδα να συμφωνούν ή να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και επιτέλους ανοίγει αυτή η συζήτηση, για να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος που επισήμανε ότι η κυβέρνηση προχώρησε και σε άλλη μια μεγάλη αλλαγή. «Αναστείλαμε για ένα χρόνο, για όσο δηλαδή διαρκεί δηλαδή αυτός ο μηχανισμός, τη ρήτρα αναπροσαρμογής», είπε ο κ. Σκρέκας σημειώνοντας ότι οι πάροχοι ανακοίνωναν τιμή τιμοκαταλόγου χαμηλή ανά μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια, υπήρχε ένας μαθηματικός τύπος, που «η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οποίος είχε εφαρμοστεί από ιδιώτες παρόχους που είχαν ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια τους».

«Εμείς αναστείλαμε την ρήτρα αναπροσαρμογής και υποχρεώσαμε όλους τους προμηθευτές, να ορίσουν για κάθε πρώτη του επόμενου μήνα, ποια είναι η καθαρή τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν. Τελικά οι τιμές που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές είχαν διαφορές έως και 40% και τώρα οι πολίτες μπορούν να αποφασίζουν ποιος προμηθευτής είναι ο πιο ανταγωνιστικός και να επιλέγουν. Εμείς κάναμε αυτό που δεν είχε κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέπουμε στον καταναλωτή να αλλάζει πάροχο αζημίως», είπε ο κ. Σκρέκας που στάθηκε ιδίως στη ΔΕΗ. «Τελικά η ΔΕΗ, που την κατηγορείτε, είναι αυτή που πουλάει ακριβά ρεύμα; τώρα που είδαμε τις καθαρές τιμές; Τελικά η ΔΕΗ πουλάει ακριβά ρεύμα τον Αύγουστο; πρέπει να μας πείτε κύριοι της αντιπολίτευσης, όταν ανέβετε στο βήμα. Η ΔΕΗ πάντα προσπαθεί να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πάντα όμως στα πλαίσια του ανταγωνισμού», είπε ο κ. Σκρέκας.

