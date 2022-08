Κόσμος

Πούτιν: Σε έναν πυρηνικό πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές

Ο Ρώσος Πρόεδρος προσπαθεί να κατευνάσει τη διεθνή ανησυχία, παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως μια «υπεύθυνη» πυρηνική δύναμη.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι σε έναν πυρηνικό πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και τόνισε πως ένας τέτοιος πόλεμος δεν πρέπει καν να ξεκινήσει. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου διατύπωσε αυτήν τη θέση σε επιστολή του προς τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη για τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, η οποία φιλοξενείται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Ξεκινάμε από το γεγονός ότι δεν μπορούν να υπάρξουν νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο και (ένας τέτοιος πόλεμος) δεν πρέπει ποτέ να ξεκινήσει», ανέφερε ο Πούτιν στην επιστολή του.

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου προς τη διάσκεψη, πέντε μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είχε προφανώς στόχο να κατευνάσει τη διεθνή ανησυχία, παρουσιάζοντας τη Ρωσία ως μια «υπεύθυνη» πυρηνική δύναμη. Έρχεται, όμως, σε αντίθεση με προηγούμενες εξαγγελίες του ίδιου και άλλων ρώσων πολιτικών, οι οποίες έχουν εκληφθεί από τη Δύση ως συγκεκαλυμμένες πυρηνικές απειλές.

Στο διάγγελμα της 24ης Φεβρουαρίου για την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» - όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία - ο Πούτιν έκανε αναφορά στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας και προειδοποίησε τις ξένες δυνάμεις πως οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης «θα σας οδηγούσε σε τέτοιες συνέπειες που δεν έχετε συναντήσει ποτέ στην ιστορία σας». Λίγες ημέρες αργότερα, έδωσε εντολή στις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας να τεθούν σε κατάσταση συναγερμού.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέβασε τις γεωπολιτικές εντάσεις σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, με πολιτικούς τόσο στη Ρωσία όσο και στις ΗΠΑ να μιλούν δημοσίως για τον κίνδυνο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς είχε δηλώσει τον περασμένο Απρίλιο ότι δεδομένων των απωλειών που έχει υποστεί η Ρωσία στην Ουκρανία, «κανείς μας δεν μπορεί να υποτιμήσει την απειλή» να καταφύγει η Μόσχα στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η Ρωσία, της οποίας το στρατιωτικό δόγμα επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση που απειληθεί «η ύπαρξή της», έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει έναν «πόλεμο δια αντιπροσώπων» εναντίον της, εξοπλίζοντας την Ουκρανία και επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος της.

Νωρίτερα σήμερα, πηγή του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών αμφισβήτησε την αξιοπιστία των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε συνομιλίες για ένα πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων που θα αντικαταστήσει τη συνθήκη που εκπνέει το 2026.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Ρωσία πραγματοποίησε μια πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat -- ο οποίος είναι ικανός να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνική επίθεση κατά των ΗΠΑ -- υπογραμμίζοντας πως σχεδιάζει την ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων μέχρι το φθινόπωρο.

