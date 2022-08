Κόσμος

Στην Ταϊβάν η Πελόζι - Κινεζικά μαχητικά διασχίζουν τα στενά

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιείται η επίσκεψη της Νάνσυ Πελόζι στην Ταϊβάν. "Απειλές" από την Κίνα.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι προσγειώθηκε στην Ταϊβάν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν ΜΜΕ.

«Κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35» «διασχίζουν τα στενά της Ταϊβάν», που χωρίζουν την ηπειρωτική Κίνα από το νησί που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε πριν από λίγο η κινεζική κρατική τηλεόραση CGTN.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε πριν από μια επίσκεψη, που θεωρείται επικείμενη, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θεωρείται σοβαρή πρόκληση από την Κίνα η οποία μπορεί να επιδεινώσει τις εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας Χουά Τσουνίνγκ δήλωσε νωριτερα, ότι το Πεκίνο βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ουάσινγκτον σχετικά με την πιθανή επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Η Χουά Τσουνίνγκ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την «ευθύνη» μιας επίσκεψης της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν και ότι θα κληθούν «να πληρώσουν το τίμημα».

«Είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα έχουν την ευθύνη (των συνεπειών) και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα της προσβολής της κυριαρχίας και της ασφάλειας της Κίνας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας.

Η Νάνσι Πελόζι ξεκίνησε χθες από την Σιγκαπούρη ασιατική περιοδεία σε τέσσερις χώρες της περιοχής και εικάζεται ότι είναι πιθανόν να αψηφήσει την οργή του Πεκίνου και να επισκεφθεί την Ταϊβάν.

Το αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Μαλαισία απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ,, σύμφωνα τον ιστότοπο Flightradar24. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η Νάνσι Πελόζι επιβαίνει του αεροσκάφους.

