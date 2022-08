Κόσμος

Κίνα: “στρατιωτική” απάντηση στην επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Τι ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Κίνας σχετικά με την επίσκεψη της Νάνσυ Πελόζι στην Ταϊβάν.

Ο κινεζικός στρατός έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και θα ξεκινήσει «στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις» ως απάντηση στην επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Κίνας.

Ξεχωριστά, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από σήμερα το βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν.

Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές εναέριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊβάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού Θύλακα.

Αντριδράσεις και από το Υπουργείο Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αντέδρασε έντονα στην επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας πως βλάπτει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την άφιξη της Πελόζι στην Ταϊπέι, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η επίσκεψη έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμέλια των σινοαμερικανικών σχέσεων και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας.

Χαρακτηρίζει την Ταϊβάν «αναπόσπαστο κομμάτι της κινεζικής επικράτειας» και συμπληρώνει ότι η επίσκεψη στέλνει ένα εσφαλμένο μήνυμα στις δυνάμεις αυτονομιστών περί «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

«Καμιά χώρα, καμιά δύναμη, κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την αποφασιστικότητα, την ισχυρή θέληση και τη μεγάλη ικανότητα της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχουν την εθνική επανένωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προειδοποιεί ότι το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διαφυλάξει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι συνέπειες θα βαρύνουν την αμερικανική πλευρά και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της Ταϊβάν.

Τέλος, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να υπονομεύουν την «αρχή της μίας Κίνας». «Μην επιδιώκετε τη σύγκρουση και μη συνεχίζετε παρακάτω σε ένα λάθος και επικίνδυνο μονοπάτι», είναι το μήνυμα του Πεκίνου προς την Ουάσινγκτον.

