Φάλαινα μπελούγκα στον Σηκουάνα!

Επιστήμονες την παρακολουθούν με drone. Μυστήριο πως έφτασε εκεί καθώς συναντάται κυρίως σε αρκτικά και υποαρκτικά νερά.

Οι γαλλικές αρχές και επιστήμονες προσπαθούν να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας μιας φάλαινας μπελούγκα που εντοπίστηκε να περιπλανιέται στον Σηκουάνα, προτού σχεδιάσουν το πώς θα επιχειρήσουν να την οδηγήσουν πίσω στη θάλασσα.

Αφότου η μπελούγκα εντοπίστηκε στον ποταμό, χθες Τετάρτη, συνεργεία παρατηρούν αδιάκοπα τις κινήσεις της με τη βοήθεια drones. Ωστόσο, η φάλαινα εξακολουθεί να βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με την Ιζαμπέλ Ντορλιά-Πουζέ, εκπρόσωπο της νομαρχίας Ερ στη Νορμανδία.

Σε οπτικό υλικό από drone φαίνεται η μπελούγκα να αναδύεται περιστασιακά στην επιφάνεια και να κολυμπά νωχελικά.

Παραμένει άγνωστο γιατί η συγκεκριμένη φάλαινα απομακρύνθηκε τόσο μακριά από το φυσικό της περιβάλλον -- συναντάται συνήθως σε αρκτικά και υποαρκτικά νερά, καθώς και στον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου, στο Κεμπέκ του Καναδά -- και έφθασε πλέον δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εκβολές του Σηκουάνα.

«Η πρόκληση είναι τώρα να τη βοηθήσουμε στην αναζήτηση τροφής και να προσπαθήσουμε να τη συνοδεύσουμε προς τον ωκεανό», δήλωσε η Λαμιά Εσεμλαλί, επικεφαλής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Sea Shepherd France. Τόνισε, πάντως, ότι το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από το νερό είναι εκτός συζήτησης, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ριψοκίνδυνο.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει επωμιστεί την αποστολή παρακολούθησης της φάλαινας, ανέφερε πως προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση της υγείας του κήτους προτού εξεταστεί οποιαδήποτε παρέμβαση.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, μια φάλαινα μπελούγκα είχε εντοπιστεί στον ποταμό Τάμεση, κοντά στο Γκρέιβσεντ της Αγγλίας. Κατάφερε, όμως, να επιστρέψει στη θάλασσα, ύστερα από τρεις μήνες, σύμφωνα το BBC.

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, μια βαριά άρρωστη όρκα είχε χωριστεί από το κοπάδι της και κολύμπησε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εκβολές του Σηκουάνα. Οι προσπάθειες που έγιναν για να οδηγηθεί πίσω στη θάλασσα απέτυχαν και η φάλαινα πέθανε από φυσικά αίτια.

Έναν μήνα αργότερα, είχε εντοπιστεί επίσης στον Σηκουάνα μια ρυγχοφάλαινα μήκους 10 μέτρων.

