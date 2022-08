Πολιτική

Παρακολουθήσεις - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να παραιτηθεί μετά την πρωτοφανή θεσμική εκτροπή

Η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί "αυτονόητη τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη παρούσα Βουλή" και "δεσμεύεται" για προανακριτική. Η απάντηση της ΝΔ.



«Αν κάποιος οφείλει να παραιτηθεί για τη προφανή δημοκρατική εκτροπή, αυτός δεν είναι ο διοικητής της ΕΥΠ ούτε ο αντ' αυτού του πρωθυπουργού, αλλά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά τη σημερινή συνεδρίασηήτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι θεωρεί αυτονόητη τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής από την παρούσα Βουλή και δεσμεύεται παράλληλα και για τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής «από την επόμενη Βουλή με προοδευτική πλειοψηφία, ώστε όσοι παραβίασαν συνειδητά τις βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας του Πολιτεύματος να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

"Οι παραιτήσεις του πιο στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γ. Δημητριάδη και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Π. Κοντολέοντα, κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων για το ελληνικό Watergate, δεν μπορούν και δεν πρόκειται να συγκαλύψουν αυτό που όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν αντιληφθεί: Ότι ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την πρωτοφανή απόπειρα αντιδημοκρατικής εκτροπής είναι ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που μετέφερε την εποπτεία της ΕΥΠ στο Μαξίμου, και μάλιστα αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής ενός καθεστώτος εξουσίας που λειτουργεί ενάντια στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, ενάντια στο ίδιο το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πολιτικός υπεύθυνος για την παραΕΥΠ και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator. Το ελληνικό Watergate έχει την υπογραφή του.

Αν λοιπόν κάποιος οφείλει να παραιτηθεί για τη προφανή αντιδημοκρατική εκτροπή, αυτός δεν είναι ο Διοικητής της ΕΥΠ, ούτε ο αντ’ αυτού του Πρωθυπουργού, αλλά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Σε οποιαδήποτε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, μια τόσο σκοτεινή υπόθεση παρακολουθήσεων, που αφορά τουλάχιστον έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος κι έναν δημοσιογράφο, θα ήταν αδιανόητη και θα είχε ήδη οδηγήσει σε παραίτηση της κυβέρνησης. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, έκαναν ότι μπορούσαν για να συγκαλύψουν το σκάνδαλο την παράνομων παρακολουθήσεων.

Είπαν συνειδητά ψέματα τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την αρχή των αποκαλύψεων όσο και οι υπουργοί Επικρατείας Γεραπετρίτης και Πιερακάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Προσπάθησαν να το αποσιωπήσουν, διά των φιλικών τους ΜΜΕ. Και τώρα, υπό τον φόβο των ποινικών ευθυνών τους, με πλήθος κυβερνητικών διαρροών, κατασκευάζουν διάφορες αστείες και αλληλοσυγκρουόμενες δικαιολογίες.

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να εμπλέκουν μέχρι και ξένες υπηρεσίες σε μια υπόθεση που αφορά παρακολούθηση Ελλήνων πολιτών. Κάτι το οποίο, ακόμα κι αν ίσχυε, όχι μόνο δεν θα τους δικαιολογούσε, αλλά θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τη θέση τους. Έχουν δε και το θράσος, να μιλούν για δήθεν «κλίμα τοξικότητας», αυτοί που καθημερινά καταστρατηγούν βάναυσα τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ματαιοπονούν. Όλα θα έρθουν στο φως, και η αλήθεια θα λάμψει. Ο ελληνικός λαός δικαιούται και θα μάθει όλη την αλήθεια για μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες των τελευταίων πολλών χρόνων.

Και το κρίσιμο ερώτημα για κάθε πολίτη τούτη την ώρα, είναι ποιοι ακόμη πολιτικοί και δημοσιογράφοι παρακολουθούνται από το καθεστώς Μητσοτάκη. Για να απαντηθεί λοιπόν το μείζον αυτό ερώτημα και όχι για το πως διέρρευσε η αλήθεια, θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην ΕΥΠ. Με στόχο τη πλήρη διαλεύκανση της έκνομης λειτουργία της, και την επαναφορά της στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων.

Θεωρούμε επίσης αυτονόητη τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη παρούσα Βουλή. Δεσμευόμαστε ωστόσο και για τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής από την επόμενη Βουλή με προοδευτική πλειοψηφία, ώστε όσοι παραβίασαν συνειδητά τις βασικές αρχές της Δημοκρατικής λειτουργίας του Πολιτεύματος να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, δεσμευόμαστε για την αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την ΕΥΠ, με σκοπό την απομάκρυνση της από το Πρωθυπουργικό γραφείο και την ανάθεση της εποπτείας της σε διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο και κοινοβουλευτικό μέσο για την πλήρη αποκάλυψη των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται."

Απάντηση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση στα όσα αναφέρει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ δίνει η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η ΝΔ στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η θέση της Κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε ήδη από χθες, είναι ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, στο πλαίσιο που θέτει ο νόμος και η φύση των ζητημάτων. Οι απαντήσεις θα δοθούν με το δέοντα τρόπο και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Η Κυβέρνηση χειρίζεται όλα τα θέματα, πόσω μάλλον τέτοια, με θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τηρώντας αυστηρά όσα ορίζει ο νόμος. Όσο και αν επιδιώκουν ορισμένοι δημιουργώντας σύγχυση να προκαλέσουν εντελώς ανυπόστατους συνειρμούς, οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης θα φανούν. Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για Προανακριτική Επιτροπή, οι πολίτες διαθέτουν θεσμική μνήμη και θυμούνται ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να στηρίζει Υπουργούς της Κυβέρνησης του οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος».

