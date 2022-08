Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Παραιτήσεις, αντιδράσεις και στο βάθος Εξεταστική Επιτροπή

Πολιτικές αναταράξεις προκάλεσαν, η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και του Διοικητή της ΕΥΠ. Το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις.



Πολιτικές αναταράξεις προκάλεσαν, η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και του Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων, στον απόηχο της καταγγελίας Ανδρουλάκη, για παρακολούθηση του κινητού του.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν ήταν μόνο οι λανθασμένοι χειρισμοί του διοικητή της ΕΥΠ αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν είχε ενημερώσει σχετικά το Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα όπως σημείωναν από το Μαξίμου, από την νέα ηγεσία της ΕΥΠ θα κληθεί να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους λόγους που έγινε η παρακολούθηση και θα του δοθεί πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία.

Τα νερά στο Μαξίμου τάραξε και η παραίτηση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη που δεχόταν σφοδρές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα για εικαζόμενες επιχειρηματικές σχέσεις με τον αναπληρωτή διαχειριστή της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator.

«Επί 6 χρόνια έχει σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος κι έχει δεχθεί πολύ σκληρές επιθέσεις από πολλές πλευρές. Η παραίτηση έχει να κάνει με το κλίμα τοξικότητας που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπό του. Η υπόθεση της νόμιμης επισύνδεσης δεν ήταν επίσης εν γνώσει του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το Predator με το οποίο ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνηση έχει καμία σχέση, όπως έχει κατηγορηματικά δηλωθεί», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Η παραίτηση του γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτελεί ομολογία ενοχής. Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρεί τις ευθύνες του ίδιου του πρωθυπουργού, αντιθέτως, τις επιβεβαιώνει», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ήδη αμέσως μετά την παραίτηση του, ο κ. Δημητριάδης κατέθεσε τρεις αγωγές εναντίον της Εφημερίδας των Συντακτών του διαδικτυακού Reporters United και κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη που πρώτος είχε καταγγείλει ότι παρακολουθούσαν το δικό του κινητό τηλέφωνο.

Βολές εναντίον του πρωθυπουργού εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση προσπάθησε να επικοινωνήσει με Ανδρουλάκη, αλλά δεν ανταποκρίθηκε - Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη δια του κ. Γεραπετρίτη, αλλά δεν ανταποκρίθηκε.

Οι ίδιες πηγές αναφερόμενες στα περί εκλογών επαναβεβαιώνουν ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός.

"Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή λειτούργησε απόλυτα θεσμικά και με σεβασμό στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Κοντολέων βρέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και δεν είπαν την αλήθεια", αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνοντας "καλούμε την κυβέρνηση θεσμικά να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Όλα στο φως".

Οικονόμου: «Ναι» σε εξεταστική επιτροπή και εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση του πρωθυπουργού η περίπτωση νόμιμης επισύνδεσης, κατόπιν και εγκρίσεως εισαγγελικής αρχής, για τον κ. Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση επεδίωξε δια του κ. Γεραπετρίτη να τον ενημερώσει πλήρως, αλλά ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να μην ανταποκριθεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Και επισημαίνει: «Σύμφωνα με διαρροές του ΠΑΣΟΚ, ζητείται η εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η κυβέρνηση απαντά θετικά στο αίτημα αυτό, ελπίζοντας αυτή τη φορά να ανταποκριθεί και ο κ. Ανδρουλάκης να παραστεί προσωπικά, προκειμένου να ενημερωθεί και να πάρει απαντήσεις για όλα τα σχετικά με τη νόμιμη επισύνδεση που τον αφορά, απαντήσεις που δεν θα αφήνουν περιθώριο για αυθαίρετα συμπεράσματα και συνωμοσιολογία.

Σχετικά με το αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την απόλυτη αποσαφήνιση των συγκεκριμένων ζητημάτων διαχρονικά και με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες εμπιστευτικότητας, εφόσον κατατεθεί ένα τέτοιο αίτημα η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί θετικά», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Οικονόμου.

Άρειος Πάγος: Προκαταρκτική έρευνα από τον Ντογιάκο

Στον απόηχο όλων αυτών, προκαταρκτική έρευνα, η οποία θα διενεργηθεί προσωπικά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ξεκινά, μετά τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι έχουν διαρρεύσει σε πρόσωπα εκτός ΕΥΠ στοιχεία από την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, η έρευνα θα διενεργηθεί από τον ίδιο τον Εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου, καθώς άπτεται θεμάτων εθνικής ασφαλείας, όπως τόνιζαν ανώτατες εισαγγελικές πηγές.

Η ποινική έρευνα δεν αφορά την ουσία των καταγγελιών για παρακολούθηση του προέδρου του ΚΙΝΑΛ- ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά τη διαρροή των στοιχείων, που περιέχονται σε άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα που αφορούν, όπως επισημαίνεται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, «τη διαδικασία άρσεως του απορρήτου των επικοινωνιών επί θεμάτων, που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της χώρας».

