Κοινωνία

Revenge Porn: Παντρεμένη ζήτησε να χωρίσουν και ο εραστής δημοσιοποίησε τα “ροζ βίντεο” τους

Ο “άτακτος” αγρότης, η ερωμένη που ήταν… παντρεμένη και η διαρροή ερωτικών στιγμών τους όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν. Προσαγωγή 58χρονου, μετά από καταγγελία.

Η νέα υπόθεση revenge porn εκτυλίσσεται σε χωριό της Βόρειας Ελλάδας και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών σε όλο το χωριό, αφού γνωρίζουν τόσο τον αγρότη όσο και την πρώην ερωμένη του, η οποία μάλιστα είναι παντρεμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο του στενού της περιβάλλοντος, όλα ξεκίνησαν όταν ο 58χρονος πριν από λίγα χρόνια πήρε διαζύγιο από την σύζυγό του και αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή του.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και εκείνος ήρθε πολύ κοντά με μία συγχωριανή του με την οποία γνωρίζονταν χρόνια και πολύ σύντομα αποφάσισαν να συνάψουν σχέση, παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν διαζευγμένος ενώ εκείνη παντρεμένη!

Η σχέση έντονη, με πολλές μίνι αποδράσεις σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας σε διαφορετικές περιοχές προκειμένου να προσπαθούν να κρατήσουν καλά το μυστικό τους έρωτα.

«Του ζήτησε να χωρίσουν»

Όμως το σκηνικό άλλαξε ξαφνικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό εκείνη αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση αυτή. Αυτό και έκανε. Δεν μπορούσε όμως ποτέ να φανταστεί, όπως λέει, τι θα ακολουθούσε από την πλευρά του αγρότη, ο οποίος , όπως φαίνεται δεν μπόρεσε να το δεχτεί και είχε βάλει σκοπό πλέον να τη διασύρει με τον έναν ή άλλο τρόπο προκειμένου να την εκδικηθεί.

«Τη… στόλιζε σε πολλαπλά προφίλ του στα social media»

Όπως περιγράφει άνθρωπος του περιβάλλοντός της που γνωρίζει την κατάσταση, με κάθε ευκαιρία ο 58χρονος έγραφε διάφορα και στοχευμένα σχόλια, στην πλειονότητα υβριστικά σε λογαριασμούς και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεγονός που κάποιοι διαδικτυακοί φίλοι της γυναίκας εντόπισαν και όπως ήταν φυσικό την ενημέρωσαν για το τι γίνεται από την πλευρά του πρώην συντρόφου της.

Αυτό που θα επακολουθούσε θα ήταν όμως η χαριστική βολή, καθώς, θα αποκαλυπτόταν ότι είχαν διαρρεύσει επιπλέον φωτογραφίες και βίντεο, με ιδιαίτερες στιγμές τους, υλικό που βεβαίως την εξέθετε ανεπανόρθωτα.

«Έγινε η ζωή της κόλαση»

«Η ζωή μου έγινε κόλαση, ντρεπόμουν να βγω έξω, δεν το πίστευα ότι είχα πάθει τέτοιο κακό… Δεν ήταν μόνο το σοκ η αποκάλυψη της παράνομης σχέσης στο σύζυγό της, έτρεμε ότι θα ανακαλύψουν και τα παιδιά τους το τι έχει συμβεί. Πέρασε πολύ δύσκολα, είχε εφιάλτες, τις νύχτες έμενε άγρυπνη, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί», λέει άνθρωπος του στενού της περιβάλλοντος που στέκεται κοντά της όλο αυτό τον καιρό μιλώντας στο GRTimes.gr.

«Η πρώην σύζυγος του αγρότη αποκάλυψε τη… δράση του»

Στην υπόθεση όμως αυτή εκτός του αγρότη και της πρώην ερωμένης του, φαίνεται ότι εμπλέκεται και η πρώην σύζυγός του. Καθώς αυτή φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι ο άνθρωπος, που ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή, το revenge porn από την πλευρά του αγρότη, τον σύζυγο της γυναίκας.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ερωτικές φωτογραφίες της γυναίκας, βίντεο με προσωπικές τρυφερές της στιγμές με τον “άτακτο” πρώην εραστή της.

Η γυναίκα μετά από καιρό βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της και αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία.

Εκεί κατήγγειλε το περιστατικό δείχνοντας, ως υπεύθυνο για τη διαρροή υλικού τον αγρότη, αφού ήταν και ο μοναδικός που είχε στην κατοχή του υλικό που αφορούσε προσωπικές τους στιγμές στη διάρκεια της σχέσης τους.

Η έρευνα, σύμφωνα με το grtimes.gr είναι σε εξέλιξη προς κάθε κατεύθυνση με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά καθώς αναμένονται νέα στοιχεία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναμένεται να λάβει τεράστιες διαστάσεις τις επόμενες μέρες.

