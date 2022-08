Life

“SUPER INFLUENCER” στο ΑΝΤ1+ με την Χριστιάννα Οικονόμου (εικόνες)

Το 3o επεισόδιο του ντοκιμαντέρ reality έρχεται… “με άρωμα Ελλάδας”, στην streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Το τρίτο επεισόδιο του SUPER INFLUENCER έρχεται στο ΑΝΤ1+ από τις 19 Αυγούστου κι ακολουθεί τη ζωή και την πορεία της Χριστιάννας Οικονόμου. Ρομαντική και αυθεντική, η Χριστιάννα άφησε το Λονδίνο και μια πολλά υποσχόμενη καριέρα για να ακολουθήσει το όνειρό της στις Μικρές Κυκλάδες και να αφοσιωθεί στην αγάπη της για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά. Κατάφερε να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό brand και να το επικοινωνεί καθημερινά μέσα από τα social media.

Δηλώνει ότι θεωρεί τους fake followers κάτι που δεν την αφορά, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν σα να κοροϊδεύει τον εαυτό της. Προτιμά να χτίζει το brand της βήμα-βήμα και η μεγαλύτερή της επιθυμία είναι να μην στερέψει από δημιουργικές ιδέες.

Η ίδια θεωρεί πλέον τον εαυτό της «παιδί» των Μικρών Κυκλάδων, έχοντας κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων σε όλα τα νησιά που έχει ζήσει. Μιλά για το μοναδικό project της, «Καράβια που δεν Φοβήθηκαν», μέσα από το οποίο κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια να αναπαλαιώσει, με τη δική της ξεχωριστή αισθητική, 7 καΐκια σε 7 ελληνικά νησιά. Παράλληλα, αφηγείται όλη τη διαδρομή δημιουργίας του δικού της brand και e-shop «all_we_see_is_the_sea», μέσα από το οποίο έγινε γνωστή στα social media χάρη στα χαρακτηριστικά T-shirts της, που έχουν γίνει statement για όσους αγαπούν τη θάλασσα, τα νησιά και την Ελλάδα. Όπως λέει «δεν πουλάει προϊόντα για να βγάλει χρήματα αλλά για να γίνει γνωστό το project της».

Όσοι την γνωρίζουν, δεν διστάζουν να μιλήσουν για τη θετική επιρροή που ασκεί με τον τρόπο ζωής και την ενέργειά της, καθώς αξιοποιεί τη δύναμη των social media για να προωθήσει το έργο της, χωρίς να αποσκοπεί σε προσωπικό κέρδος. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στα social media, αλλά ταυτόχρονα απογοητεύεται από την ωμή και κακή αντιγραφή, κάτι που έχει βιώσει η ίδια στο παρελθόν.

Στο επεισόδιο, η κάμερα την ακολουθεί στις τελευταίες εργασίες στο καΐκι της Αμοργού, με το οποίο ολοκληρώνεται ο κύκλος του project «Kαράβια που δεν Φοβήθηκαν», στα εγκαίνια αυτού και το γλέντι που ακολουθεί, αλλά και στη συνάντησή της με τον καπετάνιο του θρυλικού «Σκοπελίτη». Ταυτόχρονα, το επεισόδιο καταγράφει την καθημερινότητά της στο showroom της στην Πάρο. Η Χριστιάννα αποκαλύπτει τις δικές της κόκκινες γραμμές της σε σχέση με τις απαιτήσεις των υποψήφιων χορηγών, ενώ αναφέρεται στο προσωπικό της στυλ και στους σχεδιαστές που της έχουν ζητήσει να φωτογραφηθεί με τα ρούχα τους. Επιπλέον, με γνώμονα τη διαρκή της ανάγκη για εξέλιξη, συζητά για την αναβάθμιση και ανανέωση του site της, ενώ δείχνει και την iconic φωτογράφηση των αντικειμένων του e-shop της σε ένα καΐκι στις Σπέτσες.

Ένα επεισόδιο που ζωγραφίζει το πορτρέτο της Χριστιάννας με το γαλανό και το λευκό της Ελλάδας και μας ταξιδεύει νοερά στις θάλασσες του Αιγαίου αποκλειστικά μέσα από τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

