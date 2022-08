Αθλητικά

Στίβος: Με Ντρισμπιώτη και Παπαδοπούλου οι ελληνικές συμμετοχές το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελίνα Τζένγκο μετέχει στον τελικό του ακοντισμού. Ποια αγωνίσματα βρίσκονται στο επίκεντρο της έκτης ημέρας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Ποιες ώρες αγωνίζονται οι Έλληνες αθλητές.

Πέρα από τη συμμετοχή της «χρυσής» στα 35 χλμ. βάδην Αντιγόνης Ντρισμπιώτη και στα 20 χλμ., μαζί με τη Χριστίνα Παπαδοπούλου (έναρξη 11:15), ο απογευματινό πρόγραμμα της έκτης και προ τελευταίες ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μονάχου περιλαμβάνει έναν τελικό με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Η Ελίνα Τζένγκο μετέχει στον τελικό του ακοντισμού με προσδοκίες που την φέρνουν ακόμη και στο βάθρο των νικητριών. Η νεαρή αθλήτρια πέρασε απόλυτα ικανοποιητικά τη διαδικασία του προκριματικού με βολή στα 61,28 μ., στον τρίτο διαδοχικό της αγώνα μετά το Όρεγκον όπου ολοκληρώνει την παρουσία της με προσπάθειας πάνω από τα 61,00 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έχει πετύχει φέτος 65,40 μ., όμως, το σημαντικότερο για εκείνη είναι να δώσει συνέχεια στις πολύ καλές και σταθερές εμφανίσεις του τελευταίου 20ημέρου. Το επίπεδο του αγώνα θα είναι καλό με τις Βιλάγκος, Γιασιονάιτε, Οργκοντνίκοβα και τη Σποτάκοβα να είναι μόνο ορισμένες από εκείνες που έχουν το περιθώριο να κυνηγήσουν μεγάλες επιδόσεις.

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου, μετά την καλή εμφάνιση με την ομάδα 4Χ100 μ. των γυναικών, θα αγωνιστεί στον προκριματικό των ψηλών εμποδίων. Η αθλήτρια θα τρέξει στον έβδομο διάδρομο της τρίτης προκριματικής σειράς των ψηλών εμποδίων με στόχο μια επίδοση κοντά στο φετινό της ρεκόρ. Την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες και οι τρεις με τις καλύτερες επιδόσεις.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/8) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου:

6η ημέρα – Σάββατο (20/8)

09.30 20χλμ. βάδην (Α) Τελικός

11.15 20χλμ. βάδην (Γ) Τελικός Παπαδοπούλου, Ντρισμπιώτη

Απόγευμα

21.05 Επί κοντώ (Α) Τελικός

21.15 800 μ. (Γ) Τελικός

21.25 Ακοντισμός (Γ) Τελικός Τζένγκο

21.43 100 μ. εμπ. (Γ) πρ. Πεσιρίδου

22.15 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

22.45 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός

23.13 3.000 μ. στιπλ (Γ) Τελικός

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΝ: έρευνα για την θανάτωση αρκούδων στην Φλώρινα

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)

Ενισχυμένη Εποπτεία - Μητσοτάκης: ξεπροβάλει καθαρός ορίζοντας ανάπτυξης και ευημερίας