Champions League: Η Μακάμπι Χάιφα στους ομίλους

Την πρόκριση εξασφάλισαν επίσης η Βικτόρια Πλζεν και η Μπενφίκα.

Μετά από δύο σεζόν με διαδοχικές ευρωπαϊκές επιτυχίες, η Βικτόρια Πλζεν επέστρεψε με εμφατικό τρόπο. Οι πρωταθλητές Τσεχίας επικράτησαν 2-1 με ανατροπή της Καραμπάχ και προκρίθηκαν στους ομίλους του Champions League, ενώ ολοκλήρωσαν τους προκριματικούς με 5 νίκες και 1 ισοπαλία, αυτή στο πρώτο ματς στο Αζερμπαϊτζάν (0-0).

Καταπληκτικό ματς έγινε στο Βελιγράδι με τη Μακάμπι Χάιφα να προκρίνεται επί του Ερυθρού Αστέρα, ισοφαρίζοντας (2-2) με αυτογκόλ στο 90΄! Οι γηπεδούχοι εκμεταλλευόμενοι την «καυτή» έδρα τους προηγήθηκαν 2-0, όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Μακάμπι μείωσε με τον (πρώην παίκτη του Άρη) Σούντγκρεν κι ενώ δευτερόλεπτα πριν ο Μπόργιαν είχε αποκρούσει πέναλτι του Χαζίζα.

Στο β΄ ημίχρονο τίποτα δεν άλλαξε κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα ακολουθούσε παράταση, ο Παβκόβ έστειλε με κεφαλά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από εκτέλεση φάουλ του Σέρι. Έτσι, η ομάδα που απέκλεισε από τη διοργάνωση τον Ολυμπιακό, κάνει το ίδιο με τους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας και επιστρέφει στους ομίλους μετά από 12 χρόνια.

Τέλος, στη Λισαβόνα η Μπενφίκα απλώς «σφράγισε» την πρόκριση με 3-0 επί της Ντιναμό Κιέβου, με τον Νταβίντ Νέρες να σκοράρει για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα.

