Πολιτική

Δένδιας: Χάρτη με τις τουρκικές προκλήσεις έδειξε σε φοιτητές του Χάρβαρντ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον συγκεκριμένο χάρτη η Τουρκία παρουσιάζει ελληνικά εδάφη, ακόμα και την Κρήτη, με κόκκινο χρώμα.



Απόφοιτους και φοιτητές του Harvard Kennedy School υποδέχτηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.



Ο υπουργός Εξωτερικών συζήτησε μαζί τους για τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter.

Από τη σημερινή συνάντηση @GreeceMFA με απόφοιτους και φοιτητές του Harvard @Kennedy_School. Τους ανέπτυξα τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και απάντησα στις ερωτήσεις τους. pic.twitter.com/ZFClw9kNaI — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 25, 2022

Μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας τους έδειξε τον χάρτη που παρουσιάζει η Τουρκία που εμφανίζει ελληνικά εδάφη, ακόμα και την Κρήτη, με κόκκινο χρώμα και αναρωτήθηκε, αν αυτό είναι το σημείο εκκίνησης της συζήτησης της τουρκικής πλευράς, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση.

Είχα τη χαρά να υποδεχθώ σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών απόφοιτους και φοιτητές του Harvard Kennedy School και να συζητήσω μαζί τους για τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. pic.twitter.com/bpE2gGnWxu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αιφνίδιος θάνατος ναυτικής δόκιμου: Θρήνος στην Λάρισα για την Θάλεια

Πισπιρίγκου προς Παπαδόπουλο: η οικογένεια μου διάλεξε τον Κούγια

Θεσσαλονίκη: Ληστές φορτώνουν χρηματοκιβώτιο σε αυτοκίνητο! (βίντεο - ντοκουμέντο)