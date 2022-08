Πολιτική

Μητσοτάκης - Μενέντεζ: Στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ενίσχυση των διμερών σχέσεων, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η Αλεξανδρούπολη, βρέθηκε στην ατζέντα συζητήσεων των δύο ανδρών.

Τον Αμερικανό γερουσιαστή και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, υποδέχτηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Μενέντεζ, λίγο πριν από την αναγόρευσή του Αμερικανού Γερουσιαστή σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ.

Ο Πρωθυπουργός εξήρε την προσφορά του κ. Μενέντεζ στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία, άλλωστε, ο Γερουσιαστής τιμήθηκε τον περασμένο Αύγουστο με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Μενέντεζ «Νόμος περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας», η οποία κατέστη νόμος των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021 και αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη διμερή συνεργασία και δη την αμυντική.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και στις προοπτικές στενότερης συνεργασίας ενόψει και του Δ’ Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο.

Συζητήθηκαν ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις με αιχμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο κ. Μενέντεζ εξέφρασε την εκτίμησή του για την ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης, που στήριξε από την πρώτη στιγμή την Ουκρανία προσφέροντας ανθρωπιστικό και αμυντικό υλικό. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μία σταθερή δημοκρατία, ένας αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για την αμυντική συνεργασία και τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ανέλυσε τη σημασία των υποδομών που αναπτύσσει η Ελλάδα για την ενεργειακή της ασφάλεια, την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, λόγω της στρατηγικής της θέσης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης οι δύο άνδρες ανέφεραν:

Ρόμπερτ Μενέντεζ: "Φωτογραφία από το Κογκρέσο, ιστορική φωτογραφία. Για εσάς αλλά και για το γεγονός ότι έχετε δύο γυναίκες να στέκονται πίσω σας, την Πρόεδρο της Βουλής και την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ."

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Ναι, ήταν μία ιστορική στιγμή για εμένα αλλά πιστεύω και για τη χώρα μου.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω πάλι στην Ελλάδα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Είναι μια σημαντική στιγμή για το Πανεπιστήμιο αλλά, είμαι βέβαιος, και για εσάς.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για όσα έχετε κάνει για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Ξέρω πόσο σκληρά έχετε εργαστεί. Πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο στο γεωστρατηγικό και το γεωπολιτικό, αλλά και στους τομείς της οικονομίας, του πολιτισμού, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχετε έναν εξαιρετικά καλό Πρέσβη και μπορώ να σας πω ότι ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε πραγματικά στη συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε."

Ρόμπερτ Μενέντεζ: "Συμφωνούμε απολύτως. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον Πρέσβη μας. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, ήμουν βέβαιος πως θα έκανε εξαιρετική δουλειά και επομένως είμαι πολύ χαρούμενος. Η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε πολύ γρήγορα από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και από την ολομέλεια της Γερουσίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης που έχουμε τη δική σας Πρέσβη. Είναι εξαίρετη εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Προσπάθησα να περάσω απαρατήρητος σε αυτή την επίσκεψη αλλά αυτό δεν είναι εύκολο εδώ. Πήγα στην Αλεξανδρούπολη και είναι εξαιρετική η εξέλιξη εκεί, υπό την ηγεσία σας."

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Η πρόοδος είναι εντυπωσιακή."

Ρόμπερτ Μενέντεζ: "Εκτιμώ πως θα αποτελέσει γεωστρατηγικό κέντρο για την Ελλάδα, για την περιοχή, αλλά και για τους Συμμάχους. Θεωρώ πως έχει απεριόριστες δυνατότητες."





Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Αγιάς: Αυτοσχέδια όπλα βρέθηκαν σε κελιά (εικόνες)

Πτήση για Ρόδο: Γυναίκα ούρησε στο κάθισμα, έριξε χαστούκια και πήγε ν' ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τζόκερ: Που παίχτηκε το “χρυσό” δελτίο που κέρδισε 12 εκατομμύρια ευρώ