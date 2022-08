Πολιτική

Μενέντεζ: Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο

Σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ αναγορεύθηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής. Τι είπε για την Τουρκία και την αναβάθμιση των F-16.

Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγορεύτηκε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής, κατά την ομιλία του, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε την Τουρκία ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Μενέντεζ είπε επίσης ότι οι τακτικές της Άγκυρας δεν χαρακτηρίζουν μία δημοκρατική χώρα και επανέλαβε τη θέση του ότι δεν πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία για την αναβάθμιση των F-16 από τις ΗΠΑ.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, που συνεχώς παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο με τα μαχητικά της. Κανένας δε μπορεί να ανεχτεί αυτές τις πρακτικές. Ειδικά από ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτές δεν είναι πρακτικές δημοκρατικής χώρας και σε ότι με αφορά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τις παρασχεθούν αναβαθμίσεις οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ», είπε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής δήλωσε για την τιμή που του έγινε: «Κανένα καλύτερο μέρος δε θα μπορούσα να σκεφτώ από εδώ για να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο αλλά και για την κλιματική κρίση που μαστίζει τον κόσμο. Κανένα καλύτερο μέρος δε μπορούσα να βρω για να διατρανώσω τις άρρηκτες σχέσεις μεταξύ των δυο λαών μας και τις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας».

Η τελετή αναγόρευσης του Μπομπ Μενέντεζ σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ:

Στην τελετή απονομής του τίτλου του Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στον Γερουσιαστή βρέθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στην τελετή απονομής του τίτλου του Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στον Γερουσιαστή @SenatorMenendez. @uoaofficial pic.twitter.com/eIOXBvLDUp — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 26, 2022

Νωρίτερα ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό,Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός εξήρε την προσφορά του κ. Μενέντεζ στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία, άλλωστε, ο Γερουσιαστής τιμήθηκε τον περασμένο Αύγουστο με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Μενέντεζ «Νόμος περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας», η οποία κατέστη νόμος των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021 και αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη διμερή συνεργασία και δη την αμυντική.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και στις προοπτικές στενότερης συνεργασίας ενόψει και του Δ’ Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο.

