Πολιτική

Οικονόμου: Με ουσιαστικά μέτρα προσπαθούμε να επιβραδύνουμε την επέκταση της κρίσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τι είπε για την συζήτηση στην Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής.



«Ολόκληρη η Ευρώπη διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη περίοδο. Οι εξελίξεις εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ιδίως σε ό,τι αφορά τις ροές αλλά και τις τιμές του φυσικού αερίου επιφυλάσσουν σφοδρές δυσκολίες τόσο στις οικονομίες, όσο και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε ότι «Μπορεί βέβαια ορισμένες χώρες να πληγούν πολύ περισσότερο, οι συνέπειες, όμως, θα είναι δριμείες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ήδη οι προμήθειες φυσικού αερίου από τον ρωσικό αγωγό προς την Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 75% φέτος και οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 320 ευρώ ανά MWh πάνω από δέκα φορές ακριβότερα δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν».

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «ήδη όλες οι χώρες της Ευρώπης προχωρούν στη λήψη έκτακτων μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουν ενεργειακή ασφάλεια για το χειμώνα. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση ενέκρινε ήδη δύο πακέτα μέτρων. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε τους πολίτες για μια μεγάλη ανατροπή των βεβαιοτήτων όπου η εποχή της αφθονίας και της πρόσβασης σε πρώτες ύλες και προϊόντα που φαίνονταν διαρκώς διαθέσιμα έχει τελειώσει και τους επόμενους μήνες θα χρειαστούν θυσίες. Στην Ισπανία ανακοινώθηκαν μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια και σταθμούς τρένων. Μέτρα μείωσης της κατανάλωσης τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα λαμβάνονται και στη χώρα μας και ήδη τον Ιούνιο και Ιούλιο υπήρξε μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης που τον Ιούλιο ξεπέρασε το 11%», τόνισε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι παράλληλα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο. «Όπως και στην πανδημία έτσι και τώρα με ουσιαστικά προληπτικά μέτρα προσπαθούμε να επιβραδύνουμε την επέκταση της κρίσης». Είπε συγκεκριμένα ότι «όπως είναι γνωστό έχει διπλασιαστεί η χωρητικότητα της Ρεβυθούσας με νέα πλωτή δεξαμενή που της δίνει τη δυνατότητα να υποδέχεται ταυτόχρονα δύο πλοία. Έχει διπλασιαστεί η ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο σε πέντε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που σήμερα λειτουργούν με φυσικό αέριο».

Επανέλαβε ότι παράλληλα η κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση τη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη στήριξη όλης της κοινωνίας καλύπτοντας το μέγιστο μέρος των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είπε συγκεκριμένα πως για τον Σεπτέμβριο διατίθενται 1,9 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,1 δισ. ευρώ προέρχεται από τα υπερέσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και τα 800 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. «Καλύπτεται έτσι το 100% της αύξησης στην ηλεκτρική ενέργεια σε ό,τι αφορά τα Κοινωνικά Τιμολόγια, το 94% τα υπόλοιπα οικιακά τιμολόγια, το 89% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 90% στα αγροτικά τιμολόγια». Είπε δε χαρακτηριστικά ότι «η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη αλλά είναι και ενδεδειγμένη».

Στη συνέχεια τόνισε ότι ήδη η Ελλάδα -σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Bruegel που δημοσιεύει το Bloomberg- έχει διαθέσει τα περισσότερα χρήματα μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ (ως ποσοστό του ΑΕΠ της) για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής ακρίβειας.

«Συγκεκριμένα τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνησή μας υπολογίζονται σε 6,8 δισ. ευρώ ή 3,7% του ΑΕΠ. Ακολουθεί η Ιταλία που έχει διαθέσει 2,8% του ΑΕΠ και η Γερμανία με 1,7% του ΑΕΠ της». Όπως είπε τα στοιχεία αυτά δείχνουν την πολύ ουσιαστική στήριξη της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία. Θέλησε να επισημάνει όμως πως η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι αναγνωρίζει τη σημασία της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. «Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να βρεθούμε μπροστά σε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό», υπογράμμισε καθώς και ότι ανακοινώσεις με τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για εξάντληση κάθε δυνατότητας για τη στήριξη της κοινωνίας.

Ακολούθως ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ έκδοσης κύριων συντάξεων που επετεύχθη τον Ιούλιο. Τόνισε ότι ήταν ντροπή για το κράτος να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έβγαιναν στη σύνταξη και μπορεί να περίμεναν τέσσερα και παραπάνω χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους. «Προφανώς υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες αλλά ήδη αλλάξαμε ταχύτητα, αλλάξαμε πίστα, αλλάξαμε ρυθμούς», τόνισε. Είπε ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ήδη μηδενίστηκαν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2019 ενώ είχαν ήδη μηδενιστεί οι εκκρεμότητες για τα έτη 2016-2018 ενώ βαίνουν προς μηδενισμό και αυτές που υποβλήθηκαν το 2020 με γενικότερα σημαντική επιτάχυνση των εκκαθαρίσεων. Μίλησε επίσης για αποτελέσματα που έγιναν δύσκολη προσπάθεια και σχεδιασμό και αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό τους συνταξιούχους.

Ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στη συζήτηση που ξεκινά στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και είπε ότι η ΝΔ δεν θα καταθέσει πρόταση για δεύτερη εξεταστική. «Ασφαλώς η έρευνα πρέπει να αφορά το παρόν δηλαδή τη νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός της Βουλής όσο και τη διερεύνηση για τη λειτουργία κακόβουλων λογισμικών στο πλαίσιο της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. Παράλληλα ωστόσο θα πρέπει να ακουστούν και πρόσωπα που είχαν την ευθύνη διοίκησης της ΕΥΠ στο παρελθόν κι αυτό όχι για συμψηφισμούς αλλά για να εντοπιστούν διαχρονικές παθογένειες και να διαπιστωθεί ποιες βελτιώσεις και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυψέλη: “Δεν μετανιώνω που την σκότωσα” λέει ο δράστης

Αργολίδα - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Ιωάννινα: “Ο γάιδαρος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο - Συρόταν μόνο το πόδι του” (βίντεο)