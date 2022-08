Life

“Το Πρωινό” επιστρέφει με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Δούκισσα Νομικού (εικόνες)

Επιστροφή για το αγαπημένο πρωινό του ΑΝΤ1 με ανανεωμένη την παρέα και επιστροφές από τα παλιά.

Το ανανεωμένο «Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, έρχεται με άλλον… αέρα. Παρέα του, η Δούκισσα Νομικού.

Ό,τι απασχολεί την κοινή γνώμη, ό,τι συζητάμε με τις παρέες μας, ό,τι μας κάνει πιο δημιουργικούς, ό,τι μας δίνει χαρά και ενέργεια θα συνθέτει την πολύχρωμη εικόνα του πρωινού και της ημέρας μας.

Από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, και καθημερινά στις 09:50, ο Γιώργος Λιάγκας θα αναζητά την αλήθεια και τους πρωταγωνιστές των κοινωνικών θεμάτων που έχουν κάνει αίσθηση. Με τον ευθύ και ορμητικό λόγο του, το πάθος του για το «κυνήγι» της είδησης θα παρουσιάζει και θα σχολιάζει μαζί με τους Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη και Άρια Καλύβα αποκλειστικά ρεπορτάζ και δηλώσεις που θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεών μας.

Το «Πρωινό» καλωσορίζει τη Δούκισσα Νομικού, ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη λάμψη και επικοινωνιακή προσωπικότητα. Με θετική διάθεση, αισιοδοξία κι ευαισθησία, θα μοιράζεται μαζί μας όλα όσα αγγίζουν τη σύγχρονη γυναίκα, αλλά και όλα όσα δίνουν χρώμα και φως στη ζωή μας.

Ο Γιώργος Λιάγκας παρέα με τη Δούκισσα Νομικού θα υποδέχονται τους ξεχωριστούς καλεσμένους της εκπομπής για μια ενδιαφέρουσα και απολαυστική κουβέντα.

Η κουζίνα του «Πρωινού» θα γεμίζει με άρωμα Ελλάδας από τις αυθεντικές συνταγές της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, που επιστρέφει στην εκπομπή. Η καταξιωμένη σεφ, που «απογείωσε» την ελληνική κουζίνα, θα μας αποκαλύπτει τα μυστικά της και θα μας δίνει ιδέες και χρηστικές συμβουλές που θα ανεβάσουν τη μαγειρική μας σε… άλλο επίπεδο!

Η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα, σταθερή αξία της αστρολογίας, αλλά και του «Πρωινού», θα ανοίγει τους χάρτες της για να μας δώσει τις προβλέψεις της και να μας μιλήσει για τα ζώδια, τους πλανήτες και τις επιρροές τους.

Ο έμπειρος διακοσμητής Νίκος Κωνστάντης, θα μας προτείνει έξυπνους τρόπους για να κάνουμε πιο όμορφο τον προσωπικό μας χώρο, αλλά και την καθημερινότητά μας.

Ο Γιώργος Λιάγκας, παρέα με τη Δούκισσα Νομικού και όλη τη δυνατή ομάδα του «Πρωινού», μας δίνουν το πρώτο τους ραντεβού τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στις 09:50.

Instagram: @toprwino_ant1

Twitter: @ToPrwinο

