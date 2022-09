Αθλητικά

Σερένα Γουίλιαμς: Αποχαιρέτισε το τένις με δάκρυα (εικόνες)

Αυλαία για μία από τις μεγαλύτερες τενίστριες στην Ιστορία του αθλήματος. Έφυγε ηττημένη αλλά με το κεφάλι ψηλά και την αγάπη του κόσμου από το US Open.

Με δάκρυα στα μάτια, λίγο μετά την ήττα της με 7-5, 6-7(4), 6-1 από την Αυστραλή, Αλια Τομλιάνοβιτς στον 3ο γύρο του US Open, η Σερένα Ουίλιαμς, ανακοίνωσε ότι μάλλον δεν θα την ξαναδούμε στα κορτ, όπου «έκτισε» μια από τις πιο παραγωγικές καριέρες σε όλα τα αθλήματα.

Στην ερώτηση εάν θα αναθεωρήσει την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, η Αμερικανίδα κάτοχος 23 Grand Slam, απάντησε: «Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Σε ηλικία σχεδόν 41 ετών (σ.σ. έχει γενέθλια στις 26 Σεπτεμβρίου), η Ουίλιαμς ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι σύντομα θα σταματήσει να αγωνίζεται, χωρίς να αναφέρει πού και πότε. Ωστόσο, το φημισμένο τουρνουά της Νέας Υόρκης, όπου το 1999, η Σερένα κατέκτησε τον πρώτο από τους 23 τίτλους Grand Slam, σε ηλικία μόλις 17 ετών, φαίνεται να είναι η ιδανική διέξοδος.

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι», είπε εμφανώς συγκινημένη η Ουίλιαμς και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ μπαμπά, ξέρω ότι παρακολουθείς, ευχαριστώ μαμά (σ.σ. η οποία ήταν παρούσα στις εξέδρες), ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, Θεέ μου έχουν περάσει δεκαετίες. Δεν θα ήμουν η Σερένα, εάν δεν υπήρχε η Βίνους (σ.σ. η κατά δύο χρόνια μεγαλύτερη αδελφή της, επίσης πρωταθλήτρια του τένις, οπότε σε ευχαριστώ Βίνους».

Από την πλευρά της, η 29χρονη Τομλιάνοβιτς, σχολίασε απευθυνόμενη στους θεατές του αγώνα: «Λυπάμαι πολύ γιατί αγαπώ την Σερένα, όσο κι εσείς. Αυτό που έχει κάνει για εμένα και για το τένις είναι απίστευτο. Οταν την παρακολουθούσα να παίζει όλους τους τελικούς της, δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να παίξω εναντίον της στο τελευταίο της παιχνίδι, οπότε είναι πραγματικά μια εξωπραγματική στιγμή για εμένα».

Από την πρώτη της επαγγελματική συνάντηση στο Κεμπέκ Σίτι το 1995 (σ.σ. χωρίς κατάταξη, είχε χάσει στον πρώτο γύρο των προκριματικών), η Σερένα Ουίλιαμς ξεπέρασε όλα τα εμπόδια που βρήκε στον δρόμο της κι έγινε η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα» του τένις για 27 σεζόν.

Μετά τον τελευταίο της μεγάλο τίτλο (σ.σ. στην Αυστραλία το 2017) και την γέννηση -λίγους μήνες αργότερα- της κόρης της Ολυμπίας, από τον γάμο της με τον συνιδρυτή του κοινωνικού δικτύου Reddit Alexis Ohanian, έπαιξε άλλους τέσσερις τελικούς (Wimbledon και US Open 2018, Wimbledon και US Open 2019) χωρίς να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αφοσιώθηκε στην μητρότητα και σταδιακά απομακρύνθηκε από τα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια, έπαιζε μόνο μερικά τουρνουά το χρόνο με τα Majors ως προτεραιότητα, εστιάζοντας όλο και περισσότερο στις δευτερεύουσες επιχειρήσεις της, στον χώρο της μόδας και γύρω από αυτήν, παρά στο τένις.

Απούσα από το σιρκουί μετά την αποχώρησή της, λόγω τραυματισμού στον πρώτο γύρο του Wimbledon 2021, είχε κάνει μια επιστροφή-έκπληξη αυτό το καλοκαίρι στο Major στο χόρτο όπου αποκλείστηκε ξανά στον πρώτο γύρο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, αφού έχασε στον δεύτερο γύρο στο Τορόντο και στον πρώτο στο Σινσινάτι, αποφάσισε να αφήσει μακριά τις ρακέτες.

Η Ουίλιαμς, παρέμεινε επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη για -συνολικά- 319 εβδομάδες και περισσότερα από έξι χρόνια (σ.σ. ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή στις 8 Ιουλίου 2002). Μόνο η Τσεχοσλοβάκα, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (332) και η Γερμανίδα, Στέφι Γκραφ (377) έχουν περάσει περισσότερο χρόνο από αυτήν στην πρώτη θέση του κόσμου στο τένις γυναικών.

Η Σερένα και η Γκραφ, κατέχουν επίσης το ρεκόρ για συνεχόμενες εβδομάδες ως Νο 1 του κόσμου με 186 εβδομάδες (σ.σ. από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 για την Αμερικανίδα).

Μεταξύ του πρώτου της τίτλου το 1999 στο Παρίσι και του 73ου και τελευταίου της στο Όκλαντ το 2020, η Σερένα, η νεότερη από μια οικογένεια πέντε κοριτσιών, κυριάρχησε στο σιρκουί σχεδόν απόλυτα και συγκέντρωσε 94,8 εκατομμύρια δολάρια από τα χρηματικά έπαθλα.

Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι για την διάσημη τενίστρια, η οποία γεννήθηκε στο Σάγκινο του Μίσιγκαν και έζησε στα παιδικά της χρόνια στο Κόμπτον, που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα βίαιο γκέτο του ευρύτερου Λος Άντζελες.

Με την δύναμη και την θέλησή της, κυριάρχησε στο άθλημα, σημειώνοντας νίκες επί των κορυφαίων αντιπάλων της, όπως η αδελφή της, Βίνους, η Ασλεϊ Μπάρτι, αλλά και οι Μαρία Σαράποβα, Καρολίν Βοζνιάκι, Βικτόρια Αζαρένκα, Ζιστίν Ενάν, Ντινάρα Σάφινα, Αμελί Μορεσμό, Κιμ Κλάϊστερς, Τζένιφερ Καπριάτι, Μαρτίνα Χίνγκις, Μόνικα Σέλες και Στέφι Γκραφ.

Η κυριαρχία της σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη, εάν δεν υπήρχαν κάποια βαριά σωματικά και προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης μιας πνευμονικής εμβολής που παραλίγο να της στοιχίσει την ζωή, το 2011.

